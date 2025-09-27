امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری تورهای جنگ ۱۲ روزه به عنوان تور گردشگری جنگ گفت: این تور یک ایده فی البداهه ای بود که اولین بازخورد آن را در تور عکاسان دیدم. ما این تور را برای نخبگان برگزاری می‌کنیم از جمله اساتید دانشگاه. آنها را به دیدن فجایع می بریم. ما با بردن نخبگان به این اماکن از آنها می‌خواهیم که این موضوع را نسل به نسل منتقل کنند و بگویند مردم ما چه اتفاقات را پشت سر گذاشتند و دقیقاً در همین مواقع کشتی گیران ما مقام اول را به دست آوردند.

وی گفت: مردم ما نسبت به کشورشان عرق نشان می‌دهند و پرچم ایران در صدر قرار می‌گیرد. اینها به این راحتی‌ها اتفاق نمی‌افتد با همین اتفاقات مانند، نشان دادن فجایع، خیلی از کسانی که شاید با ما همراه نبودند، همراه شدند. ما توری را برگزار کردیم که یک استاد دانشگاه به آن نقد داشت اما وقتی تور برگزار شد، نظرش کاملاً تغییر کرد. این همان تبیین است که باید انجام شود. اگر تبیین نکنیم رشادت‌های ۱۲ روز جنگ به فراموشی سپرده می‌شود.

وی گفت: درست است که در جنگ خیلی از مردم به سفر رفتند و تهران خلوت شد ولی کل کشور فعال بود. تهران در جنگ ۸ ساله، پشتیبانی کرد ولی در جنگ ۱۲ روزه پیشانی جنگ بود. واکنش مردم در این زمان بی نظیر بود.

قاسمی بیان کرد: من در این ۱۲ روز سر کار بودم. چیزهایی دیدم که اگر در کشور دیگری به دنیا آمده بودم شاید نمی‌دیدم. به همین دلیل به همکارانم می گویم تا می‌توانیم برای این مردم باید تلاش کنیم. هر چه خدمت ارائه کنیم برای آنها نفع دارد. در حوزه رایگان شدن موزه‌ها، اگر تور با اتوبوس رایگان ستاد گردشگری برگزار می‌شود، مناطق شهرداری نباید از شهروند پولی بگیرد بلکه باید مشارکت جذب کند تا تور برای مردم رایگان شود. تأثیر خوبی در این زمینه دیده‌ایم. وقتی با مردم شریک شویم کار ما بهتر پیش می‌رود. امیدوارم تهران روزی مقصد گردشگری شود.