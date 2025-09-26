به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز در صحن مجمع عمومی سازمان ملل، در حالی که نتانیاهو، این جنایتکار جنگی تحت تعقیب دیوان بینالمللی کیفری، در برابر صندلیهای تقریباً خالی، لفاظیهای فاشیستی خود را تکرار میکرد، این تصاویر کودکان بیگناه ایرانی بود که نمایندگی «ملت ایران» را بر عهده داشتند. اینان شاهدانی بودند که چهرهی حقیقی جنایتکاری را که با بیشرمی تمام به جنایاتش افتخار میکند، نزد جهانیان رسوا کردند.
وی ادامه داد: به راستی، چگونه ممکن است یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب در معتبرترین تریبون جهانی بایستد، در چشمان جامعه جهانی خیره شود و کارزار دروغپراکنی و فریبکاری خود را برای توجیه نسلکشی، تجاوز و جنگافروزی پیش ببرد؟
