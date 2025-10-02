سخنگوی وزارت خارجه: بیانیه گروه ۷ درباره ایران مزورانه و ضدواقعیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، بیانیه گروه ۷ راجع به موضوع هسته‌ای ایران را مزورانه و مغایر با واقعیت دانست و محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه استقبال کشورهای عضو گروه ۷ از اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت علیه ایران، که با سوءاستفاده از سازوکار حل اختلاف برجام و بدون هیچ توجیه قانونی یا متقن صورت گرفته است، را به منزله حمایت آنها از یک اقدام ناقض حقوق بین‌الملل دانست و تأکید کرد که این موضع‌گیری گروه ۷ به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت غیرقانونی و ناموجه اقدام مزبور را تغییر دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری تعرض نظامی رژیم صهیونیستی به ایران در میانه مذاکرات دیپلماتیک با هماهنگی و همکاری آمریکا و متعاقباً حمله مستقیم آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران، ادعای گروه ۷ مبنی بر اینکه "سه کشور اروپایی و آمریکا بارها با حسن نیت راهکارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از پس‌گشت و نیل به راه‌حل مذاکره‌شده جامع و پایدار ارائه کردند"، را کذب محض و وارونه‌نمایی حقیقت توصیف و خاطرنشان کرد که اساساً آمریکا به دلیل خروج غیرقانونی و یکجانبه از برجام در سال ۲۰۱۸ و متعاقباً نقض‌های مستمر حقوق بین‌الملل در ارتباط با ایران و کارشکنی در مسیر اجرای برجام، مسبب و عامل اصلی بروز وضعیت کنونی است. سه کشور اروپایی نیز به دلیل تبعیت از آمریکا و قصور در ایفای تعهدات و همچنین حمایت از آمریکا و رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، نه تنها مرتکب "عدم اجرای عمده" تعهدات برجامی شدند بلکه با سوءنیت آشکار همه ابتکارها و تلاش‌های ایران برای دیپلماسی را نادیده گرفتند.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به بی‌تفاوتی کشورهای عضو گروه ۷ نسبت به زرادخانه اتمی رژیم نسل‌کش صهیونیستی، رویکرد این کشورها در قبال موضوع عدم اشاعه را منافقانه توصیف کرد و تأکید نمود این ۷ کشور به دلیل عملکرد مزورانه و غیرمسئولانه در قبال حاکمیت قانون، صلح و امنیت بین‌المللی فاقد هرگونه صلاحیت اخلاقی برای پند دادن به دیگران هستند.