صادرات ۵ میلیون دلاری شرکت های دانش بنیان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذوالفقاری صبح شنبه در نشست دانشگاهیان خراسان جنوبی با وزیر ارتباطات اظهار کرد: در حال حاضر ۲۴۸ شرکت دانش‌بنیان و فناور در خراسان جنوبی فعالیت دارند که حدود یک‌سوم آن‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی مشغول هستند.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی گفت: این موضوع نشان‌دهنده گرایش چشمگیر نخبگان و فارغ‌التحصیلان استان به این حوزه است و می‌تواند مزیت رقابتی مهمی برای خراسان جنوبی به شمار آید.

وی ادامه داد: بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این شرکت‌ها مشغول فعالیت هستند و در سال ۱۴۰۳، میزان فروش این شرکت‌ها به بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

ذوالفقاری تأکید کرد: همچنین حدود ۵ میلیون دلار صادرات از سوی این مجموعه‌ها انجام شده که هرچند در مقیاس ملی فاصله‌ای با آمار کلان کشور دارد، اما در مقایسه با جمعیت پایین استان، بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند و قابل توجهی است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود گفت: خراسان جنوبی به دلیل فاصله جغرافیایی از مراکز جمعیتی کشور، مشکلات زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل و همچنین کمبود منابع آبی که در سطح ملی نیز به‌عنوان چالش مطرح است ناگزیر باید به سمت فناوری‌هایی حرکت کند که وابستگی کمتری به این زیرساخت‌ها دارند.

وی بیان کرد: از این منظر، توسعه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بهترین گزینه برای استان است.

ذوالفقاری افزود: در حال حاضر چهار مرکز رشد شهرستانی و دو مرکز رشد مشترک در زیرمجموعه پارک علم و فناوری استان فعال هستند.

وی بیان کرد: گام نخست در مسیر توسعه، ایجاد یک مرکز رشد مشترک جدید است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد پردیس‌ها و ارتقای ساختار پارک به سطحی بالاتر باشد.

وی خاطرنشان کرد: رایزنی‌های اولیه برای راه‌اندازی مرکز رشد مشترک انجام شده و طرح‌های مرتبط نیز تدوین گردیده است، اما تحقق آن نیازمند موافقت و حمایت وزارتخانه و همراهی مسئولان ملی است.

ذوالفقاری تأکید کرد: خراسان جنوبی در بسیاری از دوره‌ها از برخی مزایا بی‌بهره مانده، اما امروز فرصت آن فراهم است تا با اتکا به استعدادهای جوانان و ظرفیت‌های علمی، این استان در حوزه‌های نوین فناوری جایگاه ویژه‌ای به دست آورد.

وی افزود: حمایت از ایجاد مرکز رشد مشترک می‌تواند گامی مؤثر و پایدار برای آینده جوانان و نخبگان خراسان جنوبی باشد.