۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

صادرات ۵ میلیون دلاری شرکت های دانش بنیان خراسان جنوبی

صادرات ۵ میلیون دلاری شرکت های دانش بنیان خراسان جنوبی

بیرجند- رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان استان در سال گذشته بیش از پنج میلیون دلار صادرات داشته‌اند که با وجود جمعیت کم استان، نشان‌دهنده ظرفیت‌های این حوزه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذوالفقاری صبح شنبه در نشست دانشگاهیان خراسان جنوبی با وزیر ارتباطات اظهار کرد: در حال حاضر ۲۴۸ شرکت دانش‌بنیان و فناور در خراسان جنوبی فعالیت دارند که حدود یک‌سوم آن‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی مشغول هستند.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی گفت: این موضوع نشان‌دهنده گرایش چشمگیر نخبگان و فارغ‌التحصیلان استان به این حوزه است و می‌تواند مزیت رقابتی مهمی برای خراسان جنوبی به شمار آید.

وی ادامه داد: بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این شرکت‌ها مشغول فعالیت هستند و در سال ۱۴۰۳، میزان فروش این شرکت‌ها به بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

ذوالفقاری تأکید کرد: همچنین حدود ۵ میلیون دلار صادرات از سوی این مجموعه‌ها انجام شده که هرچند در مقیاس ملی فاصله‌ای با آمار کلان کشور دارد، اما در مقایسه با جمعیت پایین استان، بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند و قابل توجهی است.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی با اشاره به برخی محدودیت‌های موجود گفت: خراسان جنوبی به دلیل فاصله جغرافیایی از مراکز جمعیتی کشور، مشکلات زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل و همچنین کمبود منابع آبی که در سطح ملی نیز به‌عنوان چالش مطرح است ناگزیر باید به سمت فناوری‌هایی حرکت کند که وابستگی کمتری به این زیرساخت‌ها دارند.

وی بیان کرد: از این منظر، توسعه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی بهترین گزینه برای استان است.

ذوالفقاری افزود: در حال حاضر چهار مرکز رشد شهرستانی و دو مرکز رشد مشترک در زیرمجموعه پارک علم و فناوری استان فعال هستند.

وی بیان کرد: گام نخست در مسیر توسعه، ایجاد یک مرکز رشد مشترک جدید است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد پردیس‌ها و ارتقای ساختار پارک به سطحی بالاتر باشد.

وی خاطرنشان کرد: رایزنی‌های اولیه برای راه‌اندازی مرکز رشد مشترک انجام شده و طرح‌های مرتبط نیز تدوین گردیده است، اما تحقق آن نیازمند موافقت و حمایت وزارتخانه و همراهی مسئولان ملی است.

ذوالفقاری تأکید کرد: خراسان جنوبی در بسیاری از دوره‌ها از برخی مزایا بی‌بهره مانده، اما امروز فرصت آن فراهم است تا با اتکا به استعدادهای جوانان و ظرفیت‌های علمی، این استان در حوزه‌های نوین فناوری جایگاه ویژه‌ای به دست آورد.

وی افزود: حمایت از ایجاد مرکز رشد مشترک می‌تواند گامی مؤثر و پایدار برای آینده جوانان و نخبگان خراسان جنوبی باشد.

