رضایی در جمع مدرسان برگزیده برنامه جهانی مربیگری راهبردی پاراوالیبال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، سازمان جهانی پاراوالیبال از انتخاب سرمربی تیم والیبال نشسته ایران به عنوان «منتور برنامه بینالمللی آموزشی راهبردی» در سال ۲۰۲۶ خبر داد.
این طرح با هدف پرورش نسل آینده مربیان نخبه برگزار میشود و شش چهره شاخص والیبال نشسته جهان، شامل نیکول بان از کانادا، فرناندو گیمارش از برزیل، بیل هامیتر از آمریکا، ایفِت محموتویچ از بوسنیوهرزگوین، هادی رضایی از ایران و تو ویپینگ از استرالیا بهعنوان مدرس و راهنما در آن حضور دارند.
منتورهای این برنامه با برگزاری نشستهای اختصاصی مجازی و ارائه ارائههای تخصصی، مربیان منتخب را در مسیر ارتقای دانش فنی و حرفهای یاری میکنند و به گفته سازمان جهانی پاراوالیبال، ثبتنام برای این دوره ارزشمند از اواخر سال جاری میلادی آغاز خواهد شد.
هادی رضایی در جمع شش مربی برگزیده برنامه جهانی مربیگری راهبردی مربیان والیبال نشسته قرار گرفت.
