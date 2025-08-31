هادی رضایی مشاور فنی کمیته ملی پارالمپیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضایی در شرایطی به عنوان مشاور فنی کمیته ملی پارالمپیک منصوب شده است که سال ها به عنوان دبیر در این کمیته فعالیت داشت و حتی سرپرستی کاروان اعزامی به رویدادهایی مانند بازی های پارالمپیک توکیو را هم عهده دار بود.

رضایی از سال ها پیش هدایت تیم ملی والیبال نشسته را هم بر عهده دارد و در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس این تیم را برای نهمین بار قهرمان این بازی ها کرد. قرار است ملی پوشان والیبال نشسته ایران با هدایت همین مربی برای کسب سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ و بعد از آن حضور در این بازی ها آماده شوند.

انتخاب رضایی به عنوان مشاور فنی کمیته ملی پارالمپیک در شرایطی صورت گرفته که این کمیته طی ماه های اخیر اقدام به آغاز همکاری با افراد پیشکسوت زیادی در حوزه های مختلف کرد که خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «انتصاب مدیران با تجربه در کمیته ملی پارالمپیک و بیم و امید برای آینده» به آن پرداخت اما به نظر می رسد انتصاب هادی رضایی با توجه به سوابق و تجربیات مرتبطش با حوزه ورزش توان یابان، متوجه کمتر انتقادی است آنهم در آستانه بازی های پاراآسیایی ناگویا و بازی های پارالمپیک لس آنجلس.