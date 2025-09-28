عادل غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند اردو و آمادهسازی تیم ملی والیبال نوجوانان برای بازیهای آسیایی جوانان بحرین، گفت: ما اردوها را از اول مهرماه آغاز کردیم و به جز دو بازیکن که یکی مصدوم است و دیگری به زودی به تیم اضافه خواهد شد، بقیه بازیکنان در اختیار تیم هستند. در تلاش هستیم تا قبل از اعزام تیم که ۲۴ مهرماه است، هماهنگی کامل بین بازیکنان ایجاد شود. البته باشگاهها هم حق دارند که از بازیکنان خود بهرهمند شوند. هر چند فدراسیون تعامل خوبی با باشگاهها دارد، اما در ادامه باید ببینیم تیم چه تصمیمی در مورد ادامه اردو گرفته خواهد شد.
غلامی در مورد حریفان تیم ملی والیبال نوجوانان در بازیهای آسیایی جوانان گفت: بعد از مسابقات جهانی که مردادماه برگزار شد، تیمهای چین و پاکستان که حریفان مستقیم ما هستند مدام در اردو و مسابقات مختلف شرکت کردند، اما متأسفانه تیم ما چنین شرایطی نداشت و باشگاهها هم محق هستند تا از بازیکنان خود استفاده کنند به همین خاطر فعلاً تیم ملی نوجوانان در آن شرایط آرمانی نیست و زمان لازم است تا بازیکنان هماهنگ شوند. برخی بازیکنان هنوز به تیم اضافه نشدهاند و یکی دو بازیکن هم مصدوم شدند بنابراین زمان لازم است تا بتوان وضعیت تیم را ارزیابی کرد.
غلامی بااشاره به عملکرد تیم ملی والیبال نوجوانان در مسابقات جهانی خاطرنشان کرد: در رده نوجوانان و جوانان نسل با نسل متفاوت است. مسابقات نوجوانان که در دوره گذشته برگزار شد با این دوره اصلاً قابل مقایسه نبود. در این دوره تیمها کیفیت بالاتری برخوردار بودند. تیم ما هم مثل دوره گذشته خیلی خوب بود. نسل فعلی نوجوانان با کیفیت بالا و قابل احترام هستند. اما شرایطی که برای تیم ما به وجود آمد باز هم به مشکل میخوردند. تیم ما در آن مسابقات با فشارهای زیادی مواجه شد. تیم ما ۱۵ روزه در ازبکستان به خاطر جنگ تحمیلی بدون تمرین بود بعد از بازگشت به ایران هم ۱۰ روز بعد راهی مسابقات شدیم. همه این موارد تأثیرگذار بودند. روز اول مسابقات هم یکی از بازیکنان خوب رباط صلیبی پاره کرد و ما ۱۱ نفره شدیم.
غلامی در ادامه با اشاره به گروهبندی مسابقات و سطح بالای تیمها تأکید کرد: نمیتوان تیم را ضعیف دانست و نسل حاضر بازیکنان با کیفیتی هستند که والیبال زیبا بازی میکنند. همه ما برای رشد والیبال میجنگیم ولی متأسفانه برخی انتقادها از سوی افرادی است با من مشکل شخصی دارند و نمیدانم از کجا نشأت میگیرد. در تاریخ سابقه نداشته یک بازیکن نوجوان بلافاصله بعد از مسابقات به اردوی تیم ملی مستقیم دعوت شود. بنابراین این نشان میدهد که بیشتر جامعه والیبال از عملکرد تیم راضی بودند. فدراسیون هم به آیندهنگری در ردههای پایه اهمیت میدهد و سرمایهگذاری بر بازیکنانی که شرایط فیزیکی مناسبی دارند، به منظور تقویت تیم ملی بزرگسالان در آینده، ضروری است. این نسل بازیکنان، پشتوانه بسیار خوبی برای والیبال ایران محسوب میشوند.
وی در مورد عملکرد تیم ملی والیبال ایران در مسابقات قهرمانی و هجمههایی که به سمت مرتضی شریفی روانه شد، عنوان کرد: یکی از معضلات الان والیبال ایران این است که در گذشته نقدها اصولی بود اما متأسفانه الان فضای مجازی و شبکههای اجتماعی شرایط دیگری را رقم زدند. به نظرم مردم از عملکرد تیم ملی والیبال بزرگسالان راضی هستند. اما در صفحات مجازی انتقادها از سوی افرادی مطرح میشود که کاملاً دروغین هستند. همه اظهارنظرهای منفی هم هدایت شده است.
سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان بااشاره به هجمههایی که به سمت مرتضی شریفی روانه شد، گفت: در حال حاضر مرتضی شریفی یکی از سرمایههای والیبال ایران در چند سال اخیر است، مگر شریفی از قصد آن ضربه را خراب کرد؟ یک سری از افراد از آقای پیاتزا خوششان نمیآید، در چنین شرایطی به مرتضی شریفی هجمه وارد میکنند تا به تیم آسیب برساند. یک سری از افراد هم از رئیس فدراسیون خوششان نمیآید.
وی افزود: بازیکنان تیم ملی بزرگسالان و نوجوانان همگی زحمت کشیدهاند و شایسته تقدیر هستند. او اظهار داشت که حتی بازیکنان با تجربه نیز تحت فشار قرار دارند و برخی اشتباهات طبیعی است، اما این نباید باعث هجمه و قضاوت نادرست شود. غلامی افزود که بازیکنانی مانند مرتضی شریفی، یکی از تاثیرگذارترین بلندزنهای تاریخ ایران، با کیفیت بالا بازی میکنند و هیچگاه از قصد اشتباه نمیکنند. قطعاً مرتضی شریفی بیشتر از همه ما به خاطر از دست دادن آن توپ افسوس میخورد. ضمن اینکه همه مردم از نتایج تیم راضی هستند.
سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان گفت: در مسابقات جهانی هم ما به خاطر فضای مجازی چالش زیادی داشتیم و به همین خاطر من شب دوم تمام تلفن همراه بازیکنان را گرفتم. به نظرم این رضایت مردم از همه بالاتر است، اردوهای تیم ملی واقعاً فرسایشی هستند و باید قدردان همه بازیکنان باشیم. آنها زحمت زیادی کشیدند. قرار گرفتن در جمع هشت تیم جهان اتفاق کمی نیست و حتی باید از بازیکنان تقدیر شود. همه ما خانواده والیبال هستیم و برای ارتقای این رشته تلاش میکنیم. مربیان با کیفیت و برنامهریزی مناسب در مسیر پیشرفت قرار دارد و جامعه والیبال باید با صبر و حمایت، به رشد تیم کمک کند.
غلامی در مورد نوسانات تیم ملی نسبت به لیگ ملتها و قهرمانی جهان عنوان کرد: مرتضی شریفی و دیگر بازیکنان تیم ملی سرمایههای والیبال ایران هستند و باید قدردان آنها باشیم. متأسفانه برخی شیطنتها حتی به تلویزیون هم کشیده شده است. طوری که نسل فعلی را با نسل قبلی مقایسه میکنند در صورتی که اصلاً درست نیست. نسل فعلی بازیکنان تیم ملی هم بسیار باکیفیت هستند و ما همه با هم برای ارتقای والیبال تلاش میکنیم و اصلاً درست نیست که این نسل را با نسل قبلی مقایسه کنیم. نباید این نسل را روبهروی نسل قبلی قرار بدهند چرا که همه یک خانواده به نام والیبال هستیم. ما خوشحالیم که این نسل با این کیفیت بازی میکند و حرفهایی که در مورد تفاوت این نسل با نسل قبلی میشود، اصلاًً درست نیست. تمام بازیکنان فعلی تیم ملی والیبال برداران کوچکتر ما هستند و آرزوی موفقیت برای آنها داریم.
سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان در مورد نوسان تیم ملی در برخی مسابقات عنوان کرد: من فکر میکنم بازی اول با مصر شرایط را برای تیم سخت کرد. از قبل این تصور وجود داشت که قرعه تیم راحت است و باخت مقابل مصر به تیم فشار آورد و تا روز آخر هم ادامه داشت. تیم ما نسبتاً جوان است و باید صبور باشیم. مربی بسیار بزرگی هدایت این تیم را برعهده دارد و همه چیز سرجاش است و قطعاً در آینده تیم روز به روز بهتر خواهد شد. امیدوارم همه کمک کنیم تا والیبال روز به روز موفق شود.
