هادی رضایی مدرس دوره عالی مربیگری والیبال نشسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره مربیگری عملی سطح دو والیبال نشسته مردان از ۸ آبان ماه به میزبانی شهر کیگالی در کشور روآندا برگزار خواهد شد و سازمان جهانی پاراوالیبال از هادی رضایی برای حضور در این دوره به عنوان مدرس عالی دعوت بعمل آورده است.

این دوره آموزشی بالاترین مدرک مربی گری جهانی برای پاراوالیبال است که برای اولین بار به صورت ترکیبی شامل بخش A ( آموزش به صورت الکترونیک) و بخش B ( آموزش عملی) برگزار می شود. شرکت کنندگان این دوره از سراسر جهان در حال طی کردن بخش آموزش الکترونیکی هستند و سپس در نشست نهایی که به میزبانی کیگالی برگزار می شود به صورت عملی آموخته های خود را مورد ارزیابی قرار می دهند.

در این دوره آموزشی ۲۰ مربی حضور دارند و مباحث دوره نیز بر مبنای دانش نظری کسب شده در دوره الکترونیک پیش بینی شده است. هدایت مربیان در تدوین برنامه زمان بندی، توسعه درک آنها از مربی گری در سطوح بالا و اطمینان از حصول استانداردهای سطح دو مربی گری از وظایف مدرس این دوره آموزشی است.



پیش از برگزاری دوره سطح دو، دوره سطح یک نیز برگزار می شود که از رضایی برای حمایت از مربیان این دوره نیز دعوت بعمل آمده است.



این دوره آموزشی از ۸ تا ۱۲ آبان ماه سال جاری به مدرسی هادی رضایی از ایران و مسعود الیوتی از مصر برگزار خواهد شد.