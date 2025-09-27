امینی: دفاع مقدس نشان داد اقتدار ایران، نقطه هدف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی، بعد از ظهر شنبه، در جمع دانش‌آموزان دبیرستان دکتر حسابی ورامین، با اشاره به هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس هشت‌ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه نشان داد دشمنان انقلاب اسلامی با اصل قدرت، استقلال و اقتدار ملت ایران مشکل دارند و از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون همواره در پی ضربه‌زدن به این استقلال بوده‌اند.

امینی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، افزود: دشمنان ملت ایران با راهبرد ایران قوی مخالفند، به همین دلیل جنگ تحمیلی هشت ساله و نیز جنگ ۱۲ روزه اخیر را به این ملت تحمیل کردند.

وی با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و حملات ۲۳ خردادماه سال جاری تأکید کرد: امنیت امروز کشور مرهون فداکاری‌های شهدا و ایثارگری‌های ملت ایران است و باید یاد شهیدان بزرگوار دفاع مقدس هشت ساله، دفاع مقدس ۱۲ روزه و همچنین شهدای دانشمند کشور، همواره زنده نگه داشته شود.

امینی با نام بردن از شهیدانی چون شهید شهریاری، شهید علی‌محمدی، شهید طهرانی‌مقدم، شهید طهرانچی، شهید عباسی و شهید فقیهی افزود: این شهدا با مجاهدت‌های علمی و تخصصی خود، مسیر پیشرفت کشور را هموار کردند و الگویی ماندگار برای نسل جوان هستند.

وی همچنین به شهدای ورامین که در وقایع اخیر به شهادت رسیدند اشاره کرد و گفت: شهید محسن برکان از سپاه سیدالشهدا، شهید ابوالفضل ابوالحسنی از سازمان بسیج و شهید جواد میرزاییان از نیروی انتظامی از جمله شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه هستند که نام آنان در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) ورامین در ادامه سخنان خود خطاب به دانش‌آموزان تأکید کرد: شما آینده‌سازان ایران اسلامی هستید و باید مسیر شهدا و دانشمندان شهید را ادامه دهید. مطالعه کتاب‌هایی مانند سرگذشت استعمار و زندگی‌نامه شهدای دانشمند می‌تواند چراغ راه شما در مسیر پیشرفت علمی و اقتدار ملی باشد.

امینی در پایان خاطرنشان کرد: دشمنی‌ها با ملت ایران زمانی پایان می‌یابد که کشور در همه عرصه‌ها، به‌ویژه علمی، نظامی و فرهنگی به قدرت کامل برسد. وی ابراز امیدواری کرد به برکت دعای خیر امام زمان (عج)، شاهد نابودی رژیم صهیونیستی و خروج پایگاه‌های آمریکا از منطقه باشیم.