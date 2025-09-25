گلباران مزار شهدا در کرج همزمان با هفته دفاع مقدس

امیرحسین دانش کهن مدیر کل بنیاد شهید و ایثارگران استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با فرارسیدن هفته دفاع مقدس، آئین گلباران مزار شهدای گمنام و والامقام امامزاده محمد کرج روز پنجشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از مسئولین محلی برگزار شد.

وی افزود: این مراسم که با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره جانفشانی‌های آنان برگزار گردید، جلوه‌ای از قدردانی و وفاداری ملت ایران به فرزندان برومند خود بود.

دانش کهن اظهار داشت: سردار نادر ادیبی، از فرماندهان دوران دفاع مقدس که خود نیز پدر شهیدی است که فرزندش در جنگ ۱۲ روزه اخیر به شهادت رسیده است در حاشیه این مراسم اظهار داشت: هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای یادآوری رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌هایی است که منجر به حفظ یکپارچگی و استقلال کشورمان شد. شهدای ما با فدا کردن گرانبهاترین سرمایه وجودی خود، یعنی جانشان، بزرگترین افتخارات را برای تاریخ ایران رقم زدند و اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک این سرزمین به دست دشمن بیفتد.

دانش کهن با اشاره به حضور پرشور مردم و جوانان در صحنه‌های مختلف دفاع از کشور افزود: در حوادث اخیر و به ویژه در 'جنگ ۱۲ روزه بار دیگر شاهد بودیم که جوانان و مردم همچنان با تمام وجود پای کار انقلاب و نظام ایستاده‌اند. این حضور نشان‌دهنده عمق ایمان و تعهد مردم به آرمان‌های شهداست.

دانش کهن در ادامه سخنان خود تأکید کرد: بر خود واجب می‌دانیم که هر ساله به ویژه در پنجشنبه‌های هفته دفاع مقدس در تمامی گلزارهای مطهر شهدا، مراسم گلباران را برگزار کنیم. این مراسم، علاوه بر تجلیل از مقام شامخ شهدا، پیامی روشن به جهانیان است که ملت ایران همواره قدردان ایثارگران خود بوده و راه آنان را ادامه خواهد داد.

در پایان این مراسم معنوی، حاضران با اهدای گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدا را گرامی داشته و با آرمان‌های انقلاب و شهدا تجدید میثاق کردند.