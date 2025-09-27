فرماندار رشت: هفته دفاع مقدس فرصتی برای تبیین رشادت های رزمندگان است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری بعد از ظهر شنبه در نشست فصلی با کارکنان فرمانداری که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، با تبریک این ایام گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان را یادآوری کنیم؛ اقداماتی ماندگار که پس از گذشت چندین دهه همچنان مایه افتخار ملت ایران است.

وی افزود: آنچه امروز به عنوان خدمت صادقانه به مردم انجام می‌دهیم، نوعی مقابله با دشمن است اگر مردم با رضایت از مجموعه‌های حاکمیتی خارج شوند، در واقع دشمن خلع سلاح شده است و اگر بالعکس، نگرانی ایجاد کنیم، ناخواسته در مسیر سیاست‌های دشمن حرکت کرده‌ایم.

میرغضنفری همچنین با تأکید بر مواضع اخیر رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: سخنان رئیس‌جمهور صریح و جسورانه بود و واقعیت ملت ایران و سیاست‌های نظام را به جهانیان نشان داد ملت ایران تحت هیچ شرایطی زیر بار زور نمی‌رود و کارگزاران نظام تا پای جان از دستاوردها و آرمان‌های ملت دفاع خواهند کرد.

وی با اشاره به اهمیت پیشرفت علمی کشور، افزود: نمی‌توانیم در حوزه‌هایی مانند دانش هسته‌ای که سال‌ها برای آن تلاش و هزینه شده، میدان را به دشمن واگذار کنیم امروز جنگ، جنگ نرم است؛ ما اهل جنگ نیستیم اما از آن نیز نمی‌هراسیم و پیروز میدان خواهیم بود.

فرماندار رشت در ادامه با اشاره به اقدام آمریکا در فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه ایران، گفت: این اقدام صرفاً برای حمایت از رژیم صهیونیستی انجام شد؛ رژیمی عروسک خیمه‌شب‌بازی آمریکا و اتحادیه اروپاست. موضع‌گیری صریح کشورهای مختلف در مجمع و ترک تدریجی سالن توسط برخی کشورها هنگام سخنرانی نتانیاهو نشان داد که رفتار این رژیم حتی برای متحدانش قابل دفاع نیست.

میرغضنفری در پایان خاطرنشان کرد: در طول نزدیک به ۵۰ سال پس از انقلاب، ملت ایران با همراهی ارکان حاکمیت و پشتیبانی ملت، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته و با موفقیت عبور کرده است. امروز نیز با همدلی و تلاش همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، نظامی، امنیتی و نظارتی، از شرایط فعلی نیز با سربلندی عبور خواهیم کرد.

گفتنی است؛ به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس از سرهنگ حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، نیز دعوت به عمل آمده بود، که وی در صحبت‌های خود به حماسه هشت سال دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، تحولات و تهدیدات منطقه‌ای و شرایط فعلی کشور پرداخت و بر اهمیت آمادگی و تداوم مقاومت در برابر تهدیدات دشمن تأکید کرد.