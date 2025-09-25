  1. استانها
  2. تهران
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۹

فرمانده سپاه ورامین: ملت ایران در برابر دشمنان همواره پیروز است

فرمانده سپاه ورامین: ملت ایران در برابر دشمنان همواره پیروز است

ورامین- فرمانده سپاه ورامین گفت: ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی با تکیه بر اراده الهی، رهبری حکیمانه و اتحاد ملی، در برابر دشمنان خارجی همواره پیروز بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی، شامگاه پنجشنبه، در مسجد حضرت سیدالشهدا (ع) با اشاره به هفته دفاع مقدس اظهار داشت: ۴۵ سال پیش رژیم بعث عراق با پشتیبانی قدرت‌های جهانی و در شرایطی که انقلاب اسلامی نوپا بود، جنگی نابرابر را آغاز کرد اما به لطف خداوند، تدابیر امام خمینی (ره) و وحدت ملت ایران، این توطئه شکست خورد.

وی افزود: جنگ تحمیلی علی‌رغم خسارات، برکات بزرگی نیز به همراه داشت؛ از جمله تربیت فرماندهان جوان، ارتقای توان دفاعی و پیشرفت‌های علمی به‌ویژه در حوزه موشکی، که امروز ایران را در جمع قدرت‌های برتر جهان قرار داده است.

فرمانده سپاه ورامین با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان تصریح کرد: همان‌گونه که در دفاع مقدس و دفاع ۱۲ روزه اخیر ثابت شد، ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی نیز متحد و پیروز است.

امینی خاطرنشان کرد: رمز پیروزی ملت ایران، پس از توکل به خداوند متعال، در حفظ اتحاد و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری است و تا پای جان در دفاع از انقلاب و استقلال خود خواهد ایستاد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با نابودی رژیم صهیونیستی و خروج آمریکا از منطقه، امنیت پایدار برای ملت‌های غرب آسیا محقق شود.

کد خبر 6601920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها