فرمانده سپاه ورامین: ملت ایران در برابر دشمنان همواره پیروز است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی، شامگاه پنجشنبه، در مسجد حضرت سیدالشهدا (ع) با اشاره به هفته دفاع مقدس اظهار داشت: ۴۵ سال پیش رژیم بعث عراق با پشتیبانی قدرتهای جهانی و در شرایطی که انقلاب اسلامی نوپا بود، جنگی نابرابر را آغاز کرد اما به لطف خداوند، تدابیر امام خمینی (ره) و وحدت ملت ایران، این توطئه شکست خورد.
وی افزود: جنگ تحمیلی علیرغم خسارات، برکات بزرگی نیز به همراه داشت؛ از جمله تربیت فرماندهان جوان، ارتقای توان دفاعی و پیشرفتهای علمی بهویژه در حوزه موشکی، که امروز ایران را در جمع قدرتهای برتر جهان قرار داده است.
فرمانده سپاه ورامین با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان تصریح کرد: همانگونه که در دفاع مقدس و دفاع ۱۲ روزه اخیر ثابت شد، ملت ایران در برابر فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی نیز متحد و پیروز است.
امینی خاطرنشان کرد: رمز پیروزی ملت ایران، پس از توکل به خداوند متعال، در حفظ اتحاد و انسجام ملی تحت رهبری مقام معظم رهبری است و تا پای جان در دفاع از انقلاب و استقلال خود خواهد ایستاد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با نابودی رژیم صهیونیستی و خروج آمریکا از منطقه، امنیت پایدار برای ملتهای غرب آسیا محقق شود.
