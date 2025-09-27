۵ نخبه قرآنی گلستان به مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین مهدیان، ظهر شنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال پنج نفر از قاریان، حافظان و فعالان قرآنی استان گلستان به مرحله نهایی چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم راه یافتهاند.
وی با اشاره به میزبانی استان کردستان در این دوره از رقابتها گفت: مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور برترین چهرههای قرآنی کشور برگزار میشود.
مهدیان افزود: این دستاورد نشاندهنده ظرفیت بالای قرآنی در گلستان و علاقه عمیق مردم استان به قرآن و معارف الهی است.
وی افزود: امیرحسین فلاحی در رشته اذان، سید روحالله هاشمی در رشته دعاخوانی، حسین جعفرینژاد در رشته حفظ ۲۰ جز، حسین دهقان در رشته قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، امیرعلی قزلسفلو و معصومه عباسی در رشته دعاخوانی جز نفراتی هستند که به این دوره از مسابقات راه یافتند.
مدیرکل اوقاف گلستان با تأکید بر اینکه این موفقیت حاصل سالها تلاش، تمرین، و حمایت خانوادهها و اساتید بوده، گفت: امید است نمایندگان استان با کسب رتبههای برتر، جایگاه گلستان را در میان استانهای برتر قرآنی کشور تثبیت کنند.
وی از مردم استان دعوت کرد تا با مشارکت و حضور در برنامههای قرآنی، از این استعدادهای درخشان حمایت کرده و به ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه کمک کنند.
به گفته وی مسابقات سراسری قرآن کریم فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادهای قرآنی کشور و تقویت پیوند نسل جوان با مفاهیم دینی است.
