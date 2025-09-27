  1. استانها
۵ نخبه قرآنی گلستان به مرحله نهایی مسابقات سراسری قرآن کریم رسیدند

گرگان-مدیرکل اوقاف گلستان از راه‌یابی پنج نماینده استان به مرحله نهایی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مهدیان، ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: امسال پنج نفر از قاریان، حافظان و فعالان قرآنی استان گلستان به مرحله نهایی چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم راه یافته‌اند.

وی با اشاره به میزبانی استان کردستان در این دوره از رقابت‌ها گفت: مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور برترین چهره‌های قرآنی کشور برگزار می‌شود.

مهدیان افزود: این دستاورد نشان‌دهنده ظرفیت بالای قرآنی در گلستان و علاقه عمیق مردم استان به قرآن و معارف الهی است.

وی افزود: امیرحسین فلاحی در رشته اذان، سید روح‌الله هاشمی در رشته دعاخوانی، حسین جعفری‌نژاد در رشته حفظ ۲۰ جز، حسین دهقان در رشته قرائت تحقیق زیر ۱۸ سال، امیرعلی قزلسفلو و معصومه عباسی در رشته دعاخوانی جز نفراتی هستند که به این دوره از مسابقات راه یافتند.

مدیرکل اوقاف گلستان با تأکید بر اینکه این موفقیت حاصل سال‌ها تلاش، تمرین، و حمایت خانواده‌ها و اساتید بوده، گفت: امید است نمایندگان استان با کسب رتبه‌های برتر، جایگاه گلستان را در میان استان‌های برتر قرآنی کشور تثبیت کنند.

وی از مردم استان دعوت کرد تا با مشارکت و حضور در برنامه‌های قرآنی، از این استعدادهای درخشان حمایت کرده و به ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه کمک کنند.

به گفته وی مسابقات سراسری قرآن کریم فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادهای قرآنی کشور و تقویت پیوند نسل جوان با مفاهیم دینی است.

