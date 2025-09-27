  1. حوزه و دانشگاه
  2. حوزه
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

برگزاری دوره تربیت استاد تفسیر برای اولین بار در حوزه‌های علمیه

برگزاری دوره تربیت استاد تفسیر برای اولین بار در حوزه‌های علمیه

مدیر اداره قرآن و حدیث حوزه‌های علمیه با اشاره به برگزاری برنامه‌های مهم و بی‌سابقه در حوزه‌های علمیه، از برگزاری دوره تربیت استاد تفسیر برای اولین بار در سطح حوزه‌های علمیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدسعید نریمانی هدف از برگزاری دوره تربیت استاد تفسیر را تأمین اساتید تفسیر مدارس علمی سطح یک عنوان کرد که مسئولیت آن به اداره قرآن و حدیث واگذار شده است.

وی افزود: تا پیش از این، با وجود فعالیت بیش از ۴۰۰ مدرسه سطح یک، اساتید تفسیر دوره‌های لازم را طی نکرده بودند؛ اما با تفاهم‌نامه منعقد شده با معاونت آموزش و تهذیب، مسئولیت برگزاری این دوره به ما محول شده است و آئین‌نامه این دوره تدوین شده و ثبت‌نام اولین دوره در قم در حال انجام است.

مدیر اداره قرآن و حدیث حوزه‌های علمیه به تدارک برنامه‌های جدیدی اشاره کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به تشکیل کارگروه حدیث و عترت و پیگیری برنامه‌های نهج‌البلاغه با تأکید مقام معظم رهبری و آیت‌الله اعرافی اشاره کرد.

وی افزود: در این راستا، برگزاری «دوره مقدماتی تربیت مربی نهج‌البلاغه» به مدت سه روز و «مسابقه حفظ ۴۰ حکمت نهج‌البلاغه» در دستور کار قرار گرفته است که اولین دوره تربیت مربی نهج‌البلاغه در شهرک مهدیه برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام نریمانی از برگزاری موفق «همایش مدیران و مسئولان حفظ مدارس حافظان» در روزهای ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه در مدرسه علمیه شهید مدرس قم خبر داد و گفت: این همایش با حضور مدیران ۱۸ مدرسه قرآنی و حافظان برگزار شد و در آن، معاونان تهذیب و آموزش حوزه‌های علمیه و مشاور عالی آیت‌الله اعرافی، حجت الاسلام زمانی مشاور مدیر حوزه‌های علمیه سخنرانی کردند.

وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم اداره قرآن و حدیث را حل مشکل «کد استادی» برای اساتید حفظ دانست و تصریح کرد: برای اولین بار در کشور، مشکل عدم ثبت درس حفظ در سامانه نجاح و عدم دریافت حق‌الساعه توسط اساتید حفظ حل شد، در حالی که این مساله، سبب تعطیلی بسیاری از مدارس حافظان شده بود.

مدیر اداره قرآن و حدیث حوزه‌های علمیه از برگزاری موفق اولین دوره تربیت استاد حفظ از ۱۴ تا ۲۱ شهریور ماه با حضور ۵۰ نفر از اساتید منتخب خبر داد و ابراز کرد: قبولی‌های این دوره برای دریافت کد استادی به معاونت آموزش معرفی خواهند شد.

وی در پایان به برگزاری دوره‌های تربیت مربی تدبر با همکاری سازمان دارالقرآن اشاره کرد و بیان داشت: این دوره‌ها شامل دوره‌های مقدماتی ۲۰۰ ساعته بود که برای مسئولان دارالقرآن مدارس علمی و همچنین برای اساتید مدارس حافظان و مسئولان دارالقرآن استانی برگزار شد و با استقبال چشمگیر شرکت‌کنندگان مواجه شد.

حجت الاسلام نریمانی افزود: این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد اداره قرآن و حدیث به توسعه همه‌جانبه مباحث قرآنی از جمله ترجمه، مفاهیم و تدبر در حوزه‌های علمیه است.

کد خبر 6603216

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها