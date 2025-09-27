به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدسعید نریمانی هدف از برگزاری دوره تربیت استاد تفسیر را تأمین اساتید تفسیر مدارس علمی سطح یک عنوان کرد که مسئولیت آن به اداره قرآن و حدیث واگذار شده است.
وی افزود: تا پیش از این، با وجود فعالیت بیش از ۴۰۰ مدرسه سطح یک، اساتید تفسیر دورههای لازم را طی نکرده بودند؛ اما با تفاهمنامه منعقد شده با معاونت آموزش و تهذیب، مسئولیت برگزاری این دوره به ما محول شده است و آئیننامه این دوره تدوین شده و ثبتنام اولین دوره در قم در حال انجام است.
مدیر اداره قرآن و حدیث حوزههای علمیه به تدارک برنامههای جدیدی اشاره کرد که از جمله آنها میتوان به تشکیل کارگروه حدیث و عترت و پیگیری برنامههای نهجالبلاغه با تأکید مقام معظم رهبری و آیتالله اعرافی اشاره کرد.
وی افزود: در این راستا، برگزاری «دوره مقدماتی تربیت مربی نهجالبلاغه» به مدت سه روز و «مسابقه حفظ ۴۰ حکمت نهجالبلاغه» در دستور کار قرار گرفته است که اولین دوره تربیت مربی نهجالبلاغه در شهرک مهدیه برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام نریمانی از برگزاری موفق «همایش مدیران و مسئولان حفظ مدارس حافظان» در روزهای ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه در مدرسه علمیه شهید مدرس قم خبر داد و گفت: این همایش با حضور مدیران ۱۸ مدرسه قرآنی و حافظان برگزار شد و در آن، معاونان تهذیب و آموزش حوزههای علمیه و مشاور عالی آیتالله اعرافی، حجت الاسلام زمانی مشاور مدیر حوزههای علمیه سخنرانی کردند.
وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم اداره قرآن و حدیث را حل مشکل «کد استادی» برای اساتید حفظ دانست و تصریح کرد: برای اولین بار در کشور، مشکل عدم ثبت درس حفظ در سامانه نجاح و عدم دریافت حقالساعه توسط اساتید حفظ حل شد، در حالی که این مساله، سبب تعطیلی بسیاری از مدارس حافظان شده بود.
مدیر اداره قرآن و حدیث حوزههای علمیه از برگزاری موفق اولین دوره تربیت استاد حفظ از ۱۴ تا ۲۱ شهریور ماه با حضور ۵۰ نفر از اساتید منتخب خبر داد و ابراز کرد: قبولیهای این دوره برای دریافت کد استادی به معاونت آموزش معرفی خواهند شد.
وی در پایان به برگزاری دورههای تربیت مربی تدبر با همکاری سازمان دارالقرآن اشاره کرد و بیان داشت: این دورهها شامل دورههای مقدماتی ۲۰۰ ساعته بود که برای مسئولان دارالقرآن مدارس علمی و همچنین برای اساتید مدارس حافظان و مسئولان دارالقرآن استانی برگزار شد و با استقبال چشمگیر شرکتکنندگان مواجه شد.
حجت الاسلام نریمانی افزود: این اقدامات نشاندهنده رویکرد اداره قرآن و حدیث به توسعه همهجانبه مباحث قرآنی از جمله ترجمه، مفاهیم و تدبر در حوزههای علمیه است.
