به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسپن بارت، ایده وزیر خارجه نروژ با بیان اینکه رژیم صهیونیستی به طور آشکار قوانین بینالمللی را در غزه نقض میکند، این وضعیت را لکهای ننگین بر پیشانی بشریت خواند و تأکید کرد که اشغال غیرقانونی باید بلافاصله خاتمه یابد.
وی افزود که زندگی در غزه طی تقریباً دو سال گذشته به جهنمی تبدیل شده و مردم این منطقه با سطوح بیسابقهای از مرگ، گرسنگی، کوچ اجباری و رنج گسترده مواجه هستند. وزیر خارجه نروژ همچنین به وضعیت کرانه باختری اشاره کرد و گفت که این منطقه تحت اشغال غیرقانونی است و با گسترش شهرکسازی و خشونتهای مستمر از سوی شهرکنشینان روبرو است.
وی در ادامه تأکید کرد که بهرسمیت شناختن کشور فلسطین تنها یکی از چندین مؤلفه لازم برای رسیدن به راهحل دو کشور است و این موضوع باید در چارچوب اقدامات گستردهتری دنبال شود.
