مردانی: جشنواره تئاتر «شهروند» لاهیجان نماد وفاق و همدلی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مردانی بعد از ظهر شنبه در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان ضمن قدردانی از تلاشهای برگزارکنندگان، مسئولان استانی و محلی اظهار کرد: نقشآفرینی هنرمندان و همراهی دستگاههای مختلف را در موفقیت این رویداد بینظیر است.
وی با بیان اینکه هنرمندان معمولاً علاقهای به سخنرانیهای طولانی ندارند، افزود: اما لازم میدانم از همه مسئولان، داوران، رسانهها، مدیران و پیشکسوتان عرصه هنرهای نمایشی که به شکل قابل تقدیری در برگزاری این جشنواره نقش داشتند، تشکر کنم.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان را نمادی از «وفاق و همدلی» خواند و اضافه کرد: همراهی امام جمعه، استاندار، شهردار، فرماندهان نظامی و انتظامی و دیگر مدیران در برگزاری این رویداد فرهنگی کمنظیر و حتی بینظیر است و نشاندهنده جایگاه ویژه هنر در جامعه است.
وی ادامه داد: دعوت امام جمعه برای حضور در نمایشها اقدامی ارزشمند است که جایگاه هنر را در میان مردم و مسئولان به خوبی نمایان میکند این همکاری و همدلی میان مسئولان و هنرمندان، الگویی موفق و قابل افتخار برای کشور است.
مردانی همچنین به دیدار با خانواده شهید رجبیپور اشاره کرد و گفت: آنها بیان کردند بزرگترین دستاورد این جشنواره، شادی و رضایت مردم لاهیجان است امنیت، آرامش و نشاط اجتماعی که در این شهر ایجاد شد، نمونهای بینظیر از وحدت و وفاق عمومی به شمار میرود.
وی با اشاره به تنوع موضوعات آثار نمایشی گفت: نمایشها با محورهای ایثار و مقاومت، حقوق شهروندی، آسیبهای اجتماعی، محیط زیست، فرهنگ کتابخوانی و آئینها و سنتهای ایرانی، نشاندهنده غنای فرهنگی و توانمندی هنرمندان استان است.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با بیان تجربهای از یکی از نمایشها افزود: در یکی از آثار نمایشی، کودکی خطاب به مخاطبان پرسید: «اهریمن از چه میترسد؟» و خود پاسخ داد: «از خوشحالی مردم.» این جمله کوتاه، اما عمیق پیام اصلی جشنواره را به خوبی منتقل کرد و نشان داد راز ماندگاری هنر در شادی و همدلی مردم نهفته است.
وی ضمن قدردانی از همه دستاندرکاران جشنواره تصریح کرد: با احترام و تعظیم به زحمات هنرمندان و برگزارکنندگان، امیدواریم چنین حرکتهای فرهنگی ادامه یافته و تئاتر و هنرهای نمایشی کشور به جایگاه بالاتری دست یابد.
