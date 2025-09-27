به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر شنبه در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی لاهیجان با قدردانی از هنرمندان حاضر، اظهار کرد: همه ما در زندگی نقش‌های متفاوتی ایفا می‌کنیم، اما هنر تئاتر فراتر از سرگرمی، مفاهیم عمیق فرهنگی، اجتماعی و فلسفی را به زیباترین شکل به مردم منتقل می‌کند.

وی با بیان اینکه تئاتر زبانی اثرگذار برای انتقال مفاهیم فرهنگی است، افزود: ممکن است یک کتاب روزها زمان ببرد تا مفهومی را منتقل کند، اما یک نمایش کوتاه می‌تواند همان معنا را در زمانی اندک به مخاطب القا کند و این نشان دهنده معجزه هنر تئاتر است که با ساده‌ترین بیان و کمترین امکانات، بیشترین تأثیر را بر تماشاگر می‌گذارد.

استاندار گیلان با اشاره به میزبانی چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر شهروند در لاهیجان بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی جایگاه والای هنرمندان استان را نشان می‌دهد و قول داد که در فاز نخست مجتمع فرهنگی ارشاد لاهیجان هرچه زودتر به بهره‌برداری برسد تا جشنواره‌های آینده در مکان اختصاصی خود برگزار شود.

حق‌شناس در ادامه بر ضرورت توجه بیشتر به هنرهای نمایشی تأکید و تصریح کرد: امروز کشور نیازمند برگزاری گسترده‌تر برنامه‌های هنری در حوزه‌های مختلف از جمله تئاتر، فیلم و موسیقی است و استان گیلان آمادگی دارد میزبان چنین رویدادهای ملی باشد.