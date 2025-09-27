به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین طاهری ظهر شنبه در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان با قدردانی از حضور هنرمندان سراسر کشور در این رویداد فرهنگی، اظهار کرد: لاهیجان امروز به حق «مهد تئاتر» استان شناخته می‌شود و جایگاه ویژه‌ای در حوزه هنرهای نمایشی کشور یافته است.

وی با بیان اینکه جشنواره تئاتر شهروند در راستای تقویت فرهنگ شهروندی و ارتقای سبک زندگی شهری برگزار می‌شود، افزود: این جشنواره موفق شده است ضمن تولید محتوای هنری، مفاهیم اجتماعی و فرهنگی را به شیوه‌ای تأثیرگذار به مخاطبان منتقل کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به وعده سال گذشته برای آماده‌سازی مجتمع فرهنگی و هنری لاهیجان جهت میزبانی جشنواره، گفت: هرچند تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته اما جشنواره امسال بین‌المللی نشد؛ با این حال از مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست دارم با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود، جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان در سال آینده به صورت بین‌المللی برگزار شود.

طاهری با اشاره به تخصیص حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های فرهنگی و هنری استان، افزود: با پیگیری‌های انجام شده در تهران و حمایت‌های استاندار گیلان، امیدواریم مجتمع فرهنگی و هنری لاهیجان تا سال آینده آماده بهره‌برداری شود تا جشنواره‌های آتی در فضای اختصاصی و مناسبی برگزار گردند.

وی ضمن گرامیداشت حضور خانواده معزز شهید رجب‌پور در مراسم، بیان کرد: جنگ ۱۲ روزه نماد وحدت و همدلی ملت‌ها در برابر دشمنان بود و امروز کشور ما نیز درگیر جنگ اقتصادی و فرهنگی است که نیازمند اتحاد و هم‌صدایی همه هنرمندان و مردم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در پایان، از هنرمندان حاضر در جشنواره قدردانی کرد و گفت: پایه‌های اصلی استمرار برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر شهروند، تلاش و همت هنرمندان بوده و بدون حضور آنها این رویداد فرهنگی به این شکل قابل تحقق نبود.