رشت- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه لاهیجان «مهد تئاتر» استان است، گفت: جشنواره تئاتر شهروند به سطح بین‌المللی ارتقا می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین طاهری ظهر شنبه در مراسم اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان با قدردانی از حضور هنرمندان سراسر کشور در این رویداد فرهنگی، اظهار کرد: لاهیجان امروز به حق «مهد تئاتر» استان شناخته می‌شود و جایگاه ویژه‌ای در حوزه هنرهای نمایشی کشور یافته است.

وی با بیان اینکه جشنواره تئاتر شهروند در راستای تقویت فرهنگ شهروندی و ارتقای سبک زندگی شهری برگزار می‌شود، افزود: این جشنواره موفق شده است ضمن تولید محتوای هنری، مفاهیم اجتماعی و فرهنگی را به شیوه‌ای تأثیرگذار به مخاطبان منتقل کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در ادامه با اشاره به وعده سال گذشته برای آماده‌سازی مجتمع فرهنگی و هنری لاهیجان جهت میزبانی جشنواره، گفت: هرچند تلاش‌های گسترده‌ای صورت گرفته اما جشنواره امسال بین‌المللی نشد؛ با این حال از مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست دارم با توجه به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های موجود، جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان در سال آینده به صورت بین‌المللی برگزار شود.

طاهری با اشاره به تخصیص حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های فرهنگی و هنری استان، افزود: با پیگیری‌های انجام شده در تهران و حمایت‌های استاندار گیلان، امیدواریم مجتمع فرهنگی و هنری لاهیجان تا سال آینده آماده بهره‌برداری شود تا جشنواره‌های آتی در فضای اختصاصی و مناسبی برگزار گردند.

وی ضمن گرامیداشت حضور خانواده معزز شهید رجب‌پور در مراسم، بیان کرد: جنگ ۱۲ روزه نماد وحدت و همدلی ملت‌ها در برابر دشمنان بود و امروز کشور ما نیز درگیر جنگ اقتصادی و فرهنگی است که نیازمند اتحاد و هم‌صدایی همه هنرمندان و مردم است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در پایان، از هنرمندان حاضر در جشنواره قدردانی کرد و گفت: پایه‌های اصلی استمرار برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر شهروند، تلاش و همت هنرمندان بوده و بدون حضور آنها این رویداد فرهنگی به این شکل قابل تحقق نبود.

