برگزیدگان چهاردهمین جشنواره تئاتر «شهروند» لاهیجان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف، به کار خود پایان داد و هیئت داوران جشنواره متشکل از فرهاد آییش، شهرام کرمی و شهره سلطانی، پس از بررسی آثار رسیده، نتایج نهایی را اعلام کردند.

در این دوره از جشنواره که با حضور هنرمندان سراسر کشور و استقبال شهروندان لاهیجانی برگزار شد، نمایش‌های «هیچ پلاس» به کارگردانی امیر امینی و «خانواده آقای هاشمی» به کارگردانی مارال ایزدبخش، به عنوان آثار شاخص و برگزیده جشنواره معرفی شدند.

بخش پوستر و بروشور

در این بخش، لوح تقدیر و جایزه نقدی به «مهدی اسدی‌تبار» برای نمایش «زندگی معمولی» اهدا شد و «شهریار صادق حسنی» با طراحی پوستر نمایش «گاو» موفق به دریافت دیپلم افتخار، تندیس جشنواره و جایزه نقدی شد.

بخش طراحی لباس

«آدینه رحیم‌نژاد» برای نمایش «بهمنشیر یک نفر» به عنوان طراح برگزیده معرفی شد و «مجتبی لاله‌زاری» برای نمایش «نامیران» مورد تقدیر قرار گرفت.

بخش موسیقی

«میران سلمانی» با آهنگسازی نمایش «بهمنشیر یک نفر» رتبه برتر را به دست آورد. افشین حسنی نیز برای موسیقی نمایش «حوزه استحفاظی» مورد تقدیر قرار گرفت.

بخش طراحی فضا

«مهدی داوودی» برای طراحی فضای نمایش «خانواده آقای هاشمی» به عنوان برگزیده این بخش معرفی شد همچنین «امیر امینی» برای طراحی فضای نمایش «هیچ پلاس» شایسته تقدیر شناخته شد.

بخش بازیگری

در بخش نوجوان گروه بازیگران نمایش «کبوتر صلح» شامل زهرا ممبینی، رایان نوین‌مهر، الیاس بروایه، طاها کریمی‌نسب و حلما طهماسبی تقدیر شدند.

در بخش بازیگری زن، آرزو علیپور (هیچ پلاس) رتبه اول، آمنه پورحسینی و زهرا چراغی مشترکاً رتبه دوم، و زهرا دلاور (بی‌نهایت) رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش بازیگری مرد، اشکان بخشی و بهنام کاوه رتبه نخست، سید پویا امامی رتبه دوم، و احمد شریفی و مهدی داوودی رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

بخش طرح و ایده

سعید خیرالهی برای نمایش «هیچ پلاس» رتبه اول، شهریار صادق حسنی برای «گاو» رتبه دوم و سید محسن موسوی و مارال ایزدبخش رتبه سوم را کسب کردند.

بخش کارگردانی

امیر امینی برای کارگردانی نمایش «هیچ پلاس» رتبه اول این بخش را کسب کرد. مارال ایزدبخش با کارگردانی «خانواده آقای هاشمی» رتبه دوم، و ناصر میاحی و مرضیه علیزاده مشترکاً رتبه سوم شدند.

معرفی آثار برگزیده بخش استانی و کودک

در بخش استانی، پس از بررسی ۸ اثر، دو نمایش «دروغ چرا» به کارگردانی محمدرضا پورعلی و «دلقک یا مبارک» به کارگردانی علی بیداوسی به عنوان آثار برگزیده معرفی و به جشنواره بین‌المللی فجر راه یافتند.

در سایر بخش‌های این حوزه، اسامی برگزیدگان به شرح زیر اعلام شد:

موسیقی: ماهان خوش‌طبع

طراحی فضا: میلاد حسین‌زاده و محمدرضا پورعلی

بازیگری زن: سارا راکعی و سارا میرسعیدی

بازیگری مرد: علیرضا هادی‌پور و امیرحسین فکری

طرح و ایده: مهرداد آبسالان و علی بیداوسی

کارگردانی: فرامرز غلامیان

بخش کودک

در این بخش، نمایش «کتابخانه جادویی» به کارگردانی فرامرز غلامیان به عنوان اثر برگزیده معرفی شد. همچنین در بخش بازیگری کودک و زن، کیان جعفری لفوت، هلنا بیاتی‌نیا، مائده هوشیار، ساغر تیزرو و مارال ایزدبخش تقدیر شدند.

در بخش کارگردانی کودک نیز، سوران حسینی و فرامرز غلامیان به عنوان برگزیدگان شناخته شدند.

هدف جشنواره

جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با هدف ترویج فرهنگ نمایش در فضاهای شهری، تعامل میان هنرمندان و شهروندان، و نمایش خلاقیت‌های هنری در عرصه تئاتر خیابانی برگزار می‌شود این دوره از جشنواره نیز با حضور گسترده گروه‌های نمایشی و استقبال چشمگیر مردم، فضای پویایی را در شهر لاهیجان رقم زد.