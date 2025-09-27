آمار اهدای خون بانوان زیر ۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انعقاد تفاهم‌نامه میان معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و سازمان انتقال خون ایران عصر امروز برگزار شد.

مصطفی جمالی، مدیرعامل سازمان انتقال خون، در سخنانی با اشاره به جایگاه این سازمان در منطقه، اعلام کرد: سازمان انتقال خون ایران در زمره ۱۴ دستگاه برتر منطقه قرار دارد و به اهدای ۱۰۰ درصد داوطلبانه خون دست یافته‌ایم که در منطقه بی‌نظیر است.

وی با بیان اینکه در گذشته مشکلاتی مانند اهدای خون در ازای دریافت پول یا اهدای جایگزین وجود داشت، خاطرنشان کرد: امروز با حذف این روش‌ها، اهدای خون در کشور کاملاً داوطلبانه و بدون چشمداشت مالی است.

جمالی با اشاره به پیشرفت‌های علمی در زمینه تضمین سلامت خون، از راه‌اندازی آزمایش مولکولی در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: با اجرای این آزمایش، در طول یک سال و نیم گذشته، از انتقال احتمالی بیماری‌ها به ۱۲۰۰ نفر جلوگیری شده است.

وی تأکید کرد: با این اقدام، خطر انتقال بیماری‌ها از طریق خون به نزدیک صفر رسیده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون با اشاره به افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحدی اهدای خون در سال گذشته، قدردانی خود را از مشارکت نوع‌دوستان مردم اعلام کرد. اما در عین حال، ابراز نگرانی کرد که تنها قشر محدودی از جامعه به صورت مستمر در امر اهدای خون مشارکت دارند.

هشدار درباره پایین بودن مشارکت بانوان و افزایش سن اهداکنندگان خون

جمالی با اشاره به نرخ پایین مشارکت بانوان ایرانی در اهدای خون، زیر ۵ درصد، در مقایسه با کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهای آسیایی، این موضوع را بسیار نگران‌کننده خواند.

وی تصریح کرد: اگر سهم بانوان از اهدای خون تنها ۲ درصد افزایش یابد، نیاز خونی کشور برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده تأمین خواهد شد.

وی افزود: این در حالی است که میزان مشارکت زنان در کشورهای اروپایی تا ۵۰ درصد است و ما در زمان جنگ تحمیلی میزان مشارکت بالاتری در میان بانوان داشتیم.

وی متوسط سن اهداکنندگان کنونی را ۳۵ تا ۴۰ سال عنوان کرد و هشدار داد: با توجه به پیر شدن جمعیت، مصرف خون در آینده افزایش خواهد یافت و لازم است جوانان و بانوان بیشتر در این عرصه مشارکت کنند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون، ضعف در فرهنگ‌سازی را دلیل اصلی کم‌مشارکتی بانوان دانست و از معاونت زنان ریاست جمهوری درخواست کرد تا این موضوع را جدی بگیرد. وی پیشنهاد کرد: با ایجاد بانک اطلاعاتی از داوطلبان اهدای خون به‌ویژه بانوان، می‌توان در مواقع بحران و حوادث، از یک ذخیره خونی مطمئن و آماده بهره برد.

جمالی در پایان ابراز امیدواری کرد که با امضای تفاهم‌نامه همکاری، گام‌های عملی در این زمینه برداشته شود.