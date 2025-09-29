به گزارش خبرگزاری مهر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در پیامی درگذشت همسر حضرت آیتالله العظمی سید علی سیستانی را به ایشان تسلیت گفت.
متن پیام زهرا بهروزآذر به شرح زیر است:
بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیم
وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ
محضر مبارک حضرت آیتالله العظمی سید علی حسینی سیستانی (دام ظلهالعالی)
رحلت بانوی علویه و جلیله، همسر مکرمه و مومنه حضرتعالی، که از اولاد و احفاد مرجعیت عالیقدر بودند و در همراهی و هدایتهای آن مرجع تقلید جهان تشیع، عمری را در مسیر تقوا و عبادت سپری نمودند را به ساحت قدسی حضرتعالی، فرزندان ارجمند، خاندان محترم، مقلدین و محبان تسلیت عرض مینمایم.
اکنون که روح پاک آن بانوی پارسا، با ایمان راسخ و عمل صالح، در جوار رحمت بیکران الهی آرام گرفته و به سوی رضوان پروردگار شتافته است، از درگاه ایزد منان برای آن فقیده سعیده، مغفرت و رضوان الهی، همنشینی با اولیاء الله و حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، و برای حضرتعالی و فرزندان جلیلالقدر، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت مینمایم.
خداوند قادر متعال وجود پربرکت شما را برای امت اسلامی محفوظ بدارد.
