به گزارش خبرنگار مهر، عباس صدریان فر عصر امروز شنبه در نشست کمیته سیاست گذاری کنفرانس بینالمللی مهندسی رودخانه که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس بیان کرد: در خصوص این کنفرانس جلسات متعددی با استاندار برگزار شد و حمایت نماینده عالی دولت بر غنای برنامه میافزاید.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با بیان اینکه قصد داریم کنفرانس امسال را متفاوتتر از سالهای گذشته برگزار کنیم، تصربح کرد: از استاندار درخواست داریم به دستگاهها تکلیف کنند تا در این زمینه حمایتهای معنوی و مادی داشته باشند تا کنفرانسی پربار در سطح منطقه و بین الملل داشته باشیم.
وی با اشاره به برگزاری اولین کنفرانس هیدرولوژی منابع آب در سال گذشته، ادامه داد: برنامه به میزبانی سازمان آب و برق و مشارکت سازمان و دانشگاه شهید چمران و حضور استاندار برگزار شد که اساتید درجه یک دعوت شده بودند.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: در آن کنفرانس، مسائلی در خصوص چالشهای آب و دیپلماسی آب توسط اساتید مطرح شد که موفق به احصا برخی چالشها شدیم اما کافی نبود زیرا در زمینه دیپلماسی آب به صورت جزیرهای عمل میکنند.
صدریان فر افزود: قصد داریم یکی از خروجیهای کنفرانس، ایجاد دبیرخانه دائمی در خوزستان باشد و تثبیت شود زیرا در حال حاضر یکی از استانهایی که صرف نظر از بحثهای درون کشوری، با کشور عراق که متأثر از کشورهای بالا دست مثل سوریه و ترکیه است، همجوار است، خوزستان است.
وی اظهار کرد: در حال حاضر موضوع تنها کشور ترکیه نیست بلکه عراق مطرح تر است زیرا موظف است ۷۵ درصد آب اروند را تحویل دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ۷ تا ۹ بهمن ماه در مرکز همایشهای بین المللی سازمان آب و برق خوزستان برگزار میشود که اهمیت آبی، حقوق آبی پایین دست و دیپلماسی آب، سازههای هیدرولیکی و حفاظت رودخانهها،آبگیری از رودخانهها، دریاچه و مخازن، سیلاب در رودخانه، محیط زیست رودخانهها و تالابها، کاربردCFD، RS و GIS و هوش مصنوعی در مدیریت رودخانه محورهای آن هستند.
