به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده عصر امروز شنبه در نشست کمیته سیاست گذاری کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، اظهار کرد: سیزدهمین سمینار بین المللی مهندسی آب از هفت تا نهم بهمن ماه سال جاری در اهواز با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز، سازمان آب و برق و پشتیبانی استانداری و دستگاه‌های ذیربط برگزار خواهد شد.

استاندار خوزستان با بیان اینکه مهندسی رودخانه برای ما اهمیت بسیار دارد، گفت: چندین رودخانه بزرگ در جلگه خوزستان از دیرباز جاری بوده اند که در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارند لذا باید در این زمینه و برای حفظ و حراست از منابع آبی و بانک آبی استان، هم اندیشی های علمی داشته باشیم.

وی ادامه داد: همچنین در کنار آن مساله دیپلماسی آب که با برخی کشورهای همسایه از جمله عراق می‌توانیم داشته باشیم دنبال شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: حضور صاحب نظران و متخصصین رشته آب کمک خواهد کرد تا بتوانیم با روش‌های علمی و دقیق در جهت حفظ هرچه بیشتر منابع آبی استان و اصلاحاتی که باید در برخی از جاها صورت گیرد، انجام دهیم.

موالی زاده تاکید کرد: باید تلاش کنیم آورد آب به خوزستان کاهش پیدا نکند زیرا اکنون در شرایط خشکسالی به سر می‌بریم، بارندگی کم شده و میزان آبی که در اختیار داریم اعم از آب شرب، کشاورزی و دام‌های سنگین و حقابه تالاب‌ها باید مورد توجه قرار گیرند.

وی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این سمینار علاوه بر توسعه مرزهای دانش، جنبه‌های کاربردی در جهت کمک هرچه بیشتر به فراهم کردن بسترهای مناسب برای آورد آب در استان و در سطح ملی را داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست، پوستر سیزدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه رونمایی شد.