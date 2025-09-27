دریافت 8 MB
کد خبر 6603964
  1. فیلم
  2. بین الملل
۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۳:۱۱

گزارش خبرنگار مهر از حضور پرشور مردم در مراسم سالگرد شهید حسن نصرالله

گزارش خبرنگار مهر از حضور پرشور مردم در مراسم سالگرد شهید حسن نصرالله

خبرنگار اعزامی مهر به لبنان از حضور پرشور مردم در مراسم سالگرد شهید حسن نصرالله می گوید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید