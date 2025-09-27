دریافت 23 MB
۶ مهر ۱۴۰۴، ۰:۵۲

شعاری اشک آلود " انا علی العهد یا نصر الله" از دل پدر و دختر لبنانی

"انّا علی العهد یا نصرالله " شعاری که توسط یک پدر و دختر لبنانی در دوری و دلتنگی از رهبر مقاومت متفاوت سر داده شد.

