دریافت 23 MB کد خبر 6604020 https://mehrnews.com/x398xW ۶ مهر ۱۴۰۴، ۰:۵۲ کد خبر 6604020 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ مهر ۱۴۰۴، ۰:۵۲ شعاری اشک آلود " انا علی العهد یا نصر الله" از دل پدر و دختر لبنانی "انّا علی العهد یا نصرالله " شعاری که توسط یک پدر و دختر لبنانی در دوری و دلتنگی از رهبر مقاومت متفاوت سر داده شد.
