خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد*: در روزگاری که ملت‌های منطقه زیر سایه سنگین سازش و تسلیم می‌زیستند، مردی با عبای ساده و قلبی سرشار از ایمان، پرچم مقاومت را بر بلندترین قله‌های عزتمندی و کرامت برافراشت.

سید حسن نصرالله، نه تنها دبیرکل حزب‌الله لبنان، که صدای رسای هر انسان آزاده‌ای بود که در برابر ظلم و اشغالگری بپا می‌خاست و از این رو باید گفت که شهادت سید مقاومت، نه تنها برای ملت لبنان که برای تمام جبهه مقاومت در غرب آسیا و فراتر از آن، نقطه‌ای عاطفی و استراتژیک است.

این شهید والامقام نه تنها یک فرمانده نظامی دلیر، بلکه یک اندیشمند سیاست‌ورز بود، به نحوی که در میدان نبرد روایت‌ها، هم‌زمان با جنگ میدانی، گفتمان مقاومت را جهانی ساخت.

تحلیل دقیق معادلات منطقه‌ای و پیش‌بینی واکنش دشمن، از نقاط قوت ایشان بود که به حزب‌الله امکان داد از جنگ ۳۳ روزه و دیگر نبردها سرافراز بیرون بیاید.

سیدالشهدای مقاومت در استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای خنثی سازی توطئه های دشمن بسیار مبتکر بود و سخنان و موضع گیری های این شهیدوالامقام به گونه ای بود که حقیقتاً روحیه دشمن صهیونیستی را تضعیف می کرد و انگیزه دوباره‌ای برای محور مقاومت بود تا در جدال با دشمن، مصمم تر و راسخ تر از قبل عمل کند.

این شهید معظم اهل علم، دانش و خرد بود، محاسبات دقیقی داشت و از روحیه انقلابیگری عقلانی و منطقی منحصر به فردی برخوردار بود که تمامی امور علمی و حوزوی خود را تعقیب می کرد و مباحثاتی داشت.

دبیرکل شهید حزب الله لبنان شاگرد مکتب امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری، ذوب در ولایت و رهبری بود و خود را شاگرد کوچک امامین انقلاب می دانست.

در کنار تمام این ویژگی ها سید حسن نصرالله بعد از مقام معظم رهبری بزرگترین نقش را در تجمیع و هدایت نیروهای مقاومت علیه اسرائیل داشت و توانسته بود با شخصیت مهم و نفوذی که در نیروهای مقاومت داشت، همه نیروهای جبهه مقاومت را به سوی هدف بالایی هدایت و رهبری کند و در روزگاری که بسیاری از ارزش‌ها زیر فشار سرمایه‌داری و استعمار بی‌رحم خرد می‌شد او ایستاد، سر خم نکرد و ندای مقاومت را فریاد زد.

شهید سیدحسن نصرالله به ما آموخت که هیچ چیزی بالاتر از عزت و شرف نیست و برای حفظ آن باید جان‌ها داد زیرا وحدت امت واحده اسلامی رویکرد تمدنی دبیرکل شهید حزب الله لبنان بود.

در کنار همه این مطالب به روز بودن شخصیت سید حسن نصرالله، بهره مندی از منطق، عقل و جدل در کنار شخصیت دینی و مذهبی وی بود. صادق به این معنی که او نه تنها به ارزش هایی چون وفای به عهد، راستگویی و صداقت، تواضع، صبر و آرامش مزین بود، بلکه ایمان و باور داشت و همین شهامت و جرأت رویارویی با دشمن به وی ثبات در عزم و عقیده را می بخشید و موجب می شد، به هرآنچه وعده داده عمل کند.

یک سال از نبود او گذشت ولی باید به او و راهی که او آغاز کرد همانند کلام رهبر معظم انقلاب، به نگاه یک مکتب توجه کرد.

رهبر معظم انقلاب در پیام تسلیت شهادت این مجاهد نستوه فرمودند: «سیّد مقاومت، یک شخص نبود، یک راه و یک مکتب بود، و این راه همچنان ادامه خواهد یافت. خون شهید سید عباس موسوی بر زمین نماند، خون شهید سید حسن هم بر زمین نخواهد ماند.»

پس از یکسال از شهادت او، حزب الله لبنان همچنان قوی و استوار ایستاده و خاری در چشم دشمن صهیونیستی است که با این دشمن رذل با همه تلاش ها نتوانسته ذره ای در اراده پولادین این نیروی خدایی خللی ایجاد کند.

در پایان می توان این جمله را با افتخار گفت که او شاگرد راستین مکتبی بود که شهادت را بالاترین افتخار خود می دانست و تلاش کرد که عزت و کرامت مسلمانی در تمامی جهان مقاومت گسترش پیدا کند و چیزی جز رضایت خدا، امام زمان (عج) و نایب بر حق صاحب الزمان (عج) نمی خواست.

* فعال رسانه ای