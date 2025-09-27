دریافت 14 MB
۶ مهر ۱۴۰۴، ۰:۵۱

چشمان اشک‌بار مردم در سالگرد سید مقاومت

چشمان اشک‌بار مردم در سالگرد سید مقاومت

مردم از نقاط مختلف با چشمانی اشک بار به استقبال عزای سالگرد سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله رفتند.

