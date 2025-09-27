دریافت 14 MB کد خبر 6604013 https://mehrnews.com/x398xN ۶ مهر ۱۴۰۴، ۰:۵۱ کد خبر 6604013 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ مهر ۱۴۰۴، ۰:۵۱ چشمان اشکبار مردم در سالگرد سید مقاومت مردم از نقاط مختلف با چشمانی اشک بار به استقبال عزای سالگرد سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله رفتند. کپی شد مطالب مرتبط مراسم اولین سالگرد شهادت شهید حجتالاسلام سید حسن نصرالله حضور اقشار مختلف مردم در جوار مرقد مطهر سید حسن نصرالله گزارش خبرنگار مهر از حضور پرشور مردم در مراسم سالگرد شهید حسن نصرالله قدردانی حماس از نقش تاریخی شهید نصرالله در حمایت از مقاومت فلسطین برچسبها سیدحسن نصرالله لبنان حزب الله لبنان دبیرکل حزب الله لبنان مقاومت لبنان حزب الله زنده است
