قدردانی حماس از نقش تاریخی شهید نصرالله در حمایت از مقاومت فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد لبنان، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب الله لبنان از نقش‌ها و مواضع تاریخی وی در حمایت از مقاومت فلسطین در جنگ "طوفان الاقصی" قدردانی کرد.

حماس تأکید کرد: فداکاری‌های بزرگ مقاومت لبنان و خون شهیدان آن، با جهاد و جان فشانی‌های ملت فلسطین در مسیر آزادی قدس و مسجدالاقصی درهم آمیخته است.

این جنبش خاطرنشان ساخت: ترورهای بزدلانه و ناجوانمردانه‌ای که رژیم صهیونیستی در طول تاریخ علیه رهبران مقاومت انجام داده، نه‌تنها نتوانسته اراده مقاومت را درهم بشکند، بلکه آن را قوی‌تر، مصمم‌تر و پایدارتر در پایبندی به آرمان آزادی سرزمین و مقدسات ساخته است.

در این بیانیه همچنین آمده است: شهادت سید حسن نصرالله و دیگر فرماندهان مقاومت، تلاشی از سوی دشمن صهیونیستی برای متوقف کردن حمایت حزب‌الله از ملت فلسطین و مقاومت آن بود که این مسأله هرگز محقق نشد.

حماس ضمن اعلام همبستگی کامل با لبنان در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، خواستار امنیت و ثبات پایدار این کشور شد و از دولت‌های عربی و اسلامی خواست تا در این مقطع حساس، در کنار لبنان ایستاده و به تقویت مقاومت و ایستادگی ملت آن کمک کنند.

این جنبش یادآور شد: ملت فلسطین و تمامی نیروهای مقاومت، روز ۲۷ سپتامبر را که دشمن صهیونیستی مرتکب جنایت ترور سید حسن نصرالله و جمعی از فرماندهان شهید شد، همچنان به‌عنوان نماد تداوم مسیر مقاومت گرامی می‌دارند.