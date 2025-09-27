عربستان: تنها راهکار حل وفصل برنامه هسته ای ایران دیپلماسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، «فیصل بن فرحان»، وزیر امور خارجه عربستان تأکید کرد که مسیر دیپلماسی تنها راه‌حل برای حل‌وفصل بحران برنامه هسته‌ای ایران است.

وی همچنین به موضوع به رسمیت شناخته شدن فلسطین اشاره کرد و از همه کشورها خواست تا این کشور را به رسمیت بشناسند و از روند تحقق راه‌حل دوکشوری حمایت کنند.

وزیر خارجه عربستان در ادامه با محکوم کردن تجاوزات مداوم رژیم صهیونیستی در منطقه، حمله اخیر این رژیم به کشور قطر را «اقدامی آشکار و غیرقابل توجیه» دانست.

وزیر امور خارجه عربستان که در سخنانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن می‌گفت، تأکید کرد: سازمان ملل متحد باید کارآمدتر عمل کند و نقش جدی‌تری در مهار بحران‌ها و مناقشات جهانی ایفا نماید.

وی با اشاره به جنگ غزه تصریح کرد: همه ما باید برای توقف فوری تجاوز و تضمین رساندن کمک‌های انسان‌دوستانه به ساکنان این منطقه اقدام کنیم.

وزیر امور خارجه عربستان هشدار داد که تعلل جامعه جهانی در مهار جنگ غزه به بی‌ثباتی امنیتی در سطح منطقه و جهان منجر خواهد شد.

بن فرحان در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اعلام حمایت از لبنان گفت: در کنار ملت لبنان ایستاده‌ایم و از تلاش‌های دولت این کشور برای اجرای توافق طایف و انحصار سلاح در دست دولت حمایت می‌کنیم.

وزیر امور خارجه عربستان در ادامه بر لزوم خروج کامل نیروهای رژیم صهیونیستی از تمامی اراضی اشغالی لبنان تأکید کرده و از تلاش‌های دولت بیروت برای بسط حاکمیت و تمرکز سلاح در اختیار نهادهای رسمی دولت قدردانی کرد.

وی همچنین از افزایش شمار کشورهایی که دولت مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند، استقبال کرد و افزود: ما از تصویب اعلامیه نیویورک در مجمع عمومی درباره حل مسئله فلسطین بر اساس راهکار دو دولتی حمایت می‌کنیم.