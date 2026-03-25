هشدار ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی: آینده تاریک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاریو، اسحاق بریک، ژنرال بازنشسته رژیم صهیونیستی درباره شرایط این رژیم پس از حملات موشکی کوبنده ایران گفت: من قبل از ۷ اکتبر هشدار دادم، پس حالا گوش دهید. اسرائیل در نبردها پیروز می‌شود اما در جنگ استراتژیک شکست می‌خورد. نیروی زمینی رها شده است، نیروی هوایی نمی‌تواند به تنهایی پیروز شود، حزب‌الله هم بازگشته است.

وی افزود: نیروی زمینی تا مرز فرسایش فرسوده شده است و اسرائیل از نظر استراتژیک برای جنگ در چندجبهه‌ به طور همزمان آماده نیست. توان حزب‌الله بهبود یافته و موفق شده ما را به طور قابل توجهی به چالش بکشد.

او گفت: حماس هم شکست نخورده است؛ به ابعاد اولیه خود بازگشته و با دستی باز بر شهرهای نوار غزه حکومت می‌کند. روابط ما با مصر نیز تضعیف شده است، دیگر مانند یک دوست رفتار نمی‌کند و پشت کردن مصر یک خطر استراتژیک در آینده است.

بریک یادآور شد: ما از نظر عملیاتی توخالی‌ هستیم. مقامات سیاسی به رهبری بنیامین نتانیاهو و مقامات نظامی به رهبری ایال زمیر همچنان رویدادها را با روش‌های دیروز مدیریت می‌کنند، در حالی که تهدید فردا از هم اکنون اینجاست.

وی عنوان کرد: با نیروی صرف هوایی به تنهایی نمی‌توان بر ایران پیروز شد یا آن را ریشه‌کن کرد. اگر وضعیت به همین شکل باقی بماند، ایران با حمایت گسترده روسیه و چین، توانایی‌های عملیاتی خود را بازسازی خواهد کرد.

او اذعان کرد: اسرائیل امروز به تاکتیک معتاد شده و استراتژی را رها کرده است. ما در نبردهای کوچک پیروز می‌شویم، اما در جنگ برای حفظ موجودیت شکست می‌خوریم. وقتی از فرسایش نیروی زمینی صحبت می‌کنم، از فرسایش قدرت بازدارندگی و توانایی دفاع از خانه در صورت وقوع رویدادی چندجبهه‌ای از لبنان، سوریه، اردن، کرانه باختری و افراطیون در داخل اسرائیل، و در آینده تهدید بالقوه ترکیه و مصر صحبت می‌کنم. زمانی که حزب‌الله، ایران و شاخه‌هایشان آتش هماهنگ گشوده و مهاجمان از همه مرزها به داخل اسرائیل حمله کنند.

وی گفت: همه در اسرائیل باید درک کنند: آسایش، دشمن آمادگی است. توهم اینکه می‌توان به زندگی در حباب تل‌آویو یا گفتگوی سیاسی سطحی ادامه داد در حالی که زمین می‌لرزد، راهی مطمئن برای نابودی ما است. اگر تکبر را با فروتنی عملیاتی، دروغ‌ها را با حقیقت دردناک و خودپسندی را با ارزیابی‌های واقع‌بینانه از وضعیت فعلی عوض نکنیم، دوام نخواهیم آورد. کسی که نمی‌داند باید در آینه نگاه کند و عیوب خود را ببیند، سرانجام در هم شکسته خواهد شد. ساعت در حال تیک‌تاک است و این بار، ممکن است کسی نباشد که بعداً عذرخواهی کند.

بریک گفت: اسرائیل به یک «مثلث آهنین» متشکل از نیروی هوایی، دریایی و زمینی نیاز دارد. مشکل اینجاست که امروز تنها بر نیروی هوایی تکیه دارد، نیرویی که بدون کمک زمینی و دریایی تکمیلی قادر به پیروزی در جنگ‌ها یا محافظت از مرزها نیست.