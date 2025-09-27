به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتوگویی با شبکه خبری انبیسی آمریکا به تشریح مواضع خود در خصوص برنامه هستهای ایران و روابط بینالملل پرداخت.
تأکید بر عدم اجازه بازدید از مراکز هستهای پس از فعالسازی اسنپبک
پزشکیان با اشاره به طرح موضوع بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت: اگر قرار است که ایران را به داشتن سلاح هستهای متهم کنند، اجازه نخواهیم داد بازدیدی از مراکز هستهای صورت گیرد.
وی با بیان این پرسش که «چطور انتظار دارند که بعد از فعال شدن اسنپبک به آنها اجازه بازدید دهیم؟» افزود: آنها نخواستند که طبق مقررات و چارچوبهای بینالمللی آژانس وNPT که ایران هم عضو آن هست، عمل کنند.
انتقاد از سکوت سازمانهای بینالمللی در برابر حمله به تأسیسات هستهای
رئیس جمهور به حمله به تأسیسات هستهای ایران اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی حق ندارد به مراکز هستهای که زیر نظر آژانس است، حمله کند اما بر خلاف حقوق بینالملل اقدام کردند و سازمانهای بینالمللی هم در برابر این اقدام سکوت کردند.
پزشکیان این سکوت را بخشی از زورگویی غربیها دانست و افزود: غربیها عامل ناامنی در منطقه یعنی اسرائیل را تشویق میکنند و ایران را که مورد تهاجم و تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته، تحریم میکنند.
پزشکیان در بخش دیگری از اظهارات خود، بر حق ایران برای داشتن انرژی هستهای صلحآمیز در چارچوب قوانین بینالمللی تأکید کرد و گفت: ما نه به دنبال جنگ هستیم و نه از جنگ میترسیم.
وی در خصوص سیاستهای دولت آمریکا هشدار داد: ترامپ از ایجاد صلح میگوید اما مسیری که در پیش گرفته، تمام منطقه را به آتش خواهد کشید.
وی افزود: دشمن ناخواسته باعث وحدت و انسجام در ایران و کشورهای اسلامی شد. آنها اقدام به کشتار زنان و کودکان میکنند و مدعی حقوق بشر و انسانیت هم میشوند. پزشکیان در پایان با انتقاد از سازوکارهای بینالمللی، پرسید: این چه سازوکاری است که مانع رسیدن به حق و حقوق کشوری میشود که همواره در چارچوب قوانین بینالملل عمل میکند.
نظر شما