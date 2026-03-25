زاخارووا فاش کرد؛ اهداف پنهان آمریکا از مذاکره با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت: موج کنونی تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران به طور دقیق در پس زمینه مذاکرات بر سر برنامه هستهای ایران آغاز شد.
وی گفت: این واقعیت که آمریکا از مذاکرات دیپلماتیک برای سرپوش گذاشتن بر آمادهسازی خود برای جنگ استفاده کرد، گامی از سوی واشنگتن برای بیاعتبار کردن آشکار دیپلماسی بود. اکنون مشخص است که درگیری آنطور که در ابتدا (توسط آمریکا و رژیم اسرائیل) برنامهریزی شده بود، پیش نمیرود.
زاخارووا خاطرنشان کرد: با توجه به این وضعیت، آخرین دور از درخواستهای مقامهای آمریکایی از ایران ممکن است به عنوان فرصتی برای تجدید قوای نیروهایی که به تهران حمله کردند، مورد نظر باشد.
این دیپلمات روس با بیان اینکه «وضعیت بحران، از جمله احتمال فاجعه هستهای، ادامه دارد.»، در عین حال تأکید کرد: روسیه همواره از پایان سریع خشونت و آغاز گفتگو با هدف «حل و فصل بلندمدت و پایدار» این مناقشه حمایت میکند؛ ما همچنان به این رویکرد متعهد هستیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: در خصوص سرنوشت مواد هستهای ذخیرهشده ایران، نه معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و نه توافق جامع پادمان با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، هیچ محدودیتی بر میزان مواد هستهای در اختیار کشورهای غیرهستهای که آنها تولید میکنند، بهویژه از طریق فرآیند تولید و غنیسازی، مشروط بر اینکه فعالیتهای هستهای آنها تحت کنترل آژانس باشد، اعمال نمیکنند.
وی افزود: بنابراین، ما فقط میتوانیم در مورد اقدامات داوطلبانه از سوی تهران صحبت کنیم که به هیچ وجه حقوق مشروع ایران تحت معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) را زیر سوال نمیبرد و تنها ایران تصمیم خواهد گرفت که چگونه از این حقوق استفاده کند.
زاخارووا تأکید کرد: طبق پیمان انپیتی، ایران میتواند مواد هستهای خود را به طور مستقل مدیریت کند.
نظر شما