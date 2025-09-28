رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی، در مراسم کریم و معارفه رئیس جدید پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات گفت: شرایطی در معاونت فرهنگی پیش آمد و منجر شد از دکتر جوادی به صورت همزمان در معاونت فرهنگی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بهره بریم.



وی افزود: در یک‌سالی که مدیریت و سپس سرپرستی بر عهده آقای جوادی بود، عملکرد مثبتی را از خود برجای گذاشتند، آقای میرزایی هم انشاالله مسیری که آغاز شده را ادامه خواهند داد.



صالحی تصریح کرد: با حذف معاونت پژوهش از وزارت فرهنگ و تأسیس پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات هدف این بود که‌ پژوهشگاه به قوه عاقله و بخش نظری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تبدیل شود؛ ولی در مجموعه‌ وزارت فرهنگ دفاتر مطالعاتی وجود داشت به همین دلیل پژوهشگاه نتوانست به خوبی نقش قوه عاقله را پیدا کند.



وی با بیان اینکه امسال با حذف دفاتر مطالعات همه کارهای مطالعاتی در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات مستقر خواهد شد، افزود: باید در حوزه ستاد وزارتخانه و استان‌ها اقداماتی انجام دهیم.



صالحی تصریح کرد: بخش‌های پژوهشی ادارات کل استانی چندان فعال نیستند و عملا ادارات کل استانی کارپژوهشیِ جدیِ متناسب با منطقه و استان خود کمتر انجام می‌دهند، البته در دولت دوازدهم اقداماتی انجام شده بود اما کافی نیست.



وی با طرح این پرسش که باید بررسی کنیم چگونه می‌توان حوزه‌ پژوهشی ادارات کل استانی را ناظر به مسائل استانی فعال‌ کرد، تصریح کرد: برخی از موضوعات ملی و برخی دیگر استانی هستند؛ البته برخی از کارهای پژوهشگاه در مرکز برش‌های استانی دارند اما باید به شکل عمیق‌تر، موضوعات استانی مورد بررسی قرار گیرند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد سازمان‌های مرتبط با وزارت ارشاد، گفت: تعامل در این حوزه‌ها نیز اهمیت دارد چه این که با تعدادی سازمانها مرتبط هستیم که حوزه‌های پژوهشی دارند تعامل در این حوزه‌ها نیز اهمیت می‌یابد؛ بنابراین یکی از موارد اصلی این است که در فضای ستاد، استان‌ها و سازمانهای وابسته ،مسیر پژوهش‌های فرهنگ، هنر و ارتباطات را بتوانیم قِوام بهتری ببخشیم.



وی افزود: نکته دیگر مرجعیت بخشی به پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات است البته اقداماتی انجام شده و در برخی موارد نیز مزیت‌های نسبی قابل توجهی به وجود آمده است که باید ارتقا یابند مثلا پژوهشگاه در حوزه رصد و پیمایش‌های ملی جایگاه قابل توجهی دارد و یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های این حوزه است.



صالحی تصریح کرد: با این‌ وجود در برخی از قسمت‌ها باید کیفیت امور را ارتقا دهیم مثلا به برخی پیمایش‌ها که در آن‌ها روند مهم است و نباید خللی در استمرار آن به وجود بیاید در زمان لازم ادامه دهیم؛ پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها باتوجه به تغییرات اجتماعی که داریم باید در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر عملی شود چراکه تغییرات اجتماعی سرعت دارند اما داده‌های ما با فاصله هستند و ممکن است ما را در تحلیل دچار خطا کنند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: از طرفی باید تلاش کنیم از داده‌های خام به تحلیل داده برسیم و همچنان که نباید محصولات معدنی را خام فروشی کرد در حوزه‌های داده‌های انسانی هم خام فروشی نباید صورت بگیرد؛ در این قسمت هم تاحدی ضعف داریم و باید به تحلیل‌های ثانوی، شبکه‌سازی در داده‌ها و ..‌. بیشتر بپردازیم.



وی افزود: باید تلاش کنیم تا پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات به دبیرخانه رصد فرهنگی_اجتماعی تبدیل شود؛ اینکه چطور می‌توانیم متناسب این رویکرد نوعی تجمیع و تحلیل داده‌ها را در حوزه رصد و پیمایش فراهم‌ کنیم‌ نیز اهمیت دارد.



صالحی تصریح کرد: قفل زدن بر داده‌ها عملا امکان‌ استفاده از آنها را در سیاست گذاری‌ها از بین‌ می‌برد؛ اگر می‌خواهیم پژوهش‌ها به سیاست گذاری و اقدام تبدیل شود و ترکیبی از مطالبه مردم و اقدام مسئولین‌ باشد نیاز داریم نوع نگاهمان به داده‌ها را تغییر دهیم و آنها را سرمایه اختصاصی ندانیم بلکه سرمایه عمومی تلقی کنیم.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نکاتی از این قبیل در حوزه رصد و پیمایش وجود دارد البته پژوهشگاه در این حوزه از ظرفیت خوبی برخوردار است اما باید بررسی کنیم چطور می‌شود آن‌ را ارتقا داد.



وی افزود: مساله دیگر مرجعیت بخشی به پژوهشگاه در حوزه سندهای پشتیبان فرهنگ، هنر و رسانه‌ است؛ مجموعه نظام حکمرانی کشور باید احساس کنند پژوهشگاه مرجع پشتیبان پژوهشی این نوع سندهای سیاست گذارانه است.



احمد مسجدجامعی قائم‌مقام ریاست مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی نیز در این آیین گفت: باید تلاش کنیم پژوهش‌ها را به فضایی عمومی بکشانیم تا از سایر نظرات بهره ببریم‌.

در متن حکم سیدعباس صالحی خطاب به حسین میرزایی آمده است: «با عنایت به تعهد، تجربه و شایستگی علمی و پژوهشی جنابعالی و با استناد به ماده (۸) اساسنامه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، به موجب این حکم به عنوان «رئیس پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات» منصوب می‌شوید.



گفتنی است، در این جلسه حسین میرزایی به‌عنوان رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منصوب و از زحمات محسن جوادی تقدیر شد.