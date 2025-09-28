  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

اذعان خبرنگار صهیونیست به قدرت برتر ایران در منطقه

یک خبرنگار صهیونیست با تاکید بر اینکه ایران قطعا قدرتی بزرگ در منطقه است، اذعان کرد که ایران موشک‌های کافی در اختیار دارد، لذا تل آویو باید آن را جدی بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های جنگی مقاومت، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در مطلبی به قلم یوسی یهوشع خبرنگار و تحلیلگر صهیونیست نوشت که احتمال دارد سوءتفاهم بین ایران و رژیم صهیونیستی پس از فعال شدن تحریم‌ها علیه ایران، منجر به شعله‌ور شدن مجدد جنگ شود.

وی افزود که بنا بر اعلام یک مسئول اسرائیلی هیچ ابهامی در این نکته وجود ندارد که ایران همچنان یک قدرت بزرگ است. به نوشته این روزنامه در حال حاضر هیچ جایگزینی برای حاکمیت ایران وجود ندارد و این حاکمیت همچنان پابرجاست.

یوسی یهوشع با اعلام اینکه احتمال رویارویی دیگری وجود دارد، گفت که تل آویو باید آماده باشد و ایرانی ها را جدی بگیرد.

وی ادامه داد که ایران موشک‌های کافی در اختیار دارد و برنامه هسته‌ای آن به طور کامل نابود نشده است

