خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: «سید حسن نصرالله» ملقب به سید مقاومت، سومین دبیرکل حزب‌الله لبنان و از بنیانگذاران آن بود. حزب‌الله در دوران دبیرکلی وی از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۲۴ به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد. آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ از اشغال رژیم صهیونیستی، آزادی اسیران لبنانی و بازپس‌گیری اجساد شهدای مقاومت از دست اسرائیل در سال ۲۰۰۴ و پیروزی در جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ در زمان دبیرکلی وی روی داد. او به دلیل مقاومت و پیروزی‌های چندباره در برابر اسرائیل، محبوب‌ترین و قدرتمندترین رهبرِ جهان عرب شناخته می‌شود.

سید حسن نصرالله، در ۳۱ آگوست ۱۹۶۰ یا ۱۹۶۲ در یکی از محله‌های شرق بیروت به دنیا آمد. وی تحصیلات دینی خود را ابتدا در لبنان و سپس در حوزه‌های علمیه نجف آغاز کرد. پس از فشارهای رژیم بعث عراق و بازگشت به لبنان به ایران آمد و در قم با اندیشه‌های انقلاب اسلامی امام خمینی آشنا شد. در همین دوران زبان فارسی را آموخت و نماینده امام (ره) در لبنان شد.

مسیر رهبری

سید حسن از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۲ عضو جنبش اَمَل، از تشکل‌های سیاسی شیعی در لبنان، بود؛ اما در سال ۱۹۸۲ با گروهی از روحانیان مبارز از آن جنبش جدا شده و حزب‌الله لبنان را تأسیس کردند. بدون شک قدرتمند شدن شیعیان در لبنان با اقدامات امام موسی صدر آغاز و با تاسیس حزب الله به دست سید حسن نصرالله و همفکرانش شدت گرفت.

او پس از شهادت سید عباس موسوی در ۱۶ فوریه ۱۹۹۲، به‌عنوان دبیرکل حزب‌الله انتخاب شد و تا زمان شهادتش در سال ۲۰۲۴ در این سمت بود. نصرالله در زمان دبیرکلی، ارتباط و دیدارهای متعددی با رهبران محور مقاومت داشت.

مبارزه با اشغالگری اسرائیل

سید حسن نصرالله، از چهره‌های مشهور لبنان بود. او به دلیل نقشش در آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ پس از ۲۲ سال اشغال اسرائیل و همچنین پیروزی در جنگ ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶ به «سید مقاومت» ملقب شد. نصرالله به دلیل مقاومت و پیروزی‌های چندباره در برابر اسرائیل، به عنوان محبوب‌ترین و باشهامت‌ترین و قدرتمندترین رهبرِ جهان عرب از سوی رسانه های غربی و تحلیلگران صهیونیست معرفی شده است.

محور مقاومت

سید حسن نصرالله خود را همواره پیرو و سرباز رهبر انقلاب می دانست. وی در در نوامبر ۲۰۰۹ سند سیاسی جدید حزب‌الله را ارائه و اعلام کرد که تعهد و التزام حزب‌الله به ولایت فقیه در ایران یکی از خط مشی‌های این گروه است.

چنانچه در زندگینامه سید حسن نصرالله آمده، رابطه نزدیک او با آیت‌الله خامنه‌ای از سال ۱۳۶۵ شروع شد. او بارها با مقامات نظامی و کشوری ایران همچون شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید حسین امیرعبداللهیان، دیدار داشت. این شهید بزرگوار نقشی تعیین‌کننده در تقویت محور مقاومت ایفا نمود؛ از حمایت از مردم فلسطین گرفته تا حضور در جنگ با داعش و گروه‌های تکفیری در سوریه، جایی که حزب الله دوشادوش نیروهای مقاومت ایستاد. او در عمل، حزب‌الله را به ستون اصلی مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی و عامل تعادل‌بخش معادلات منطقه بدل ساخت و خار چشم صهیونیست ها شد.

شهادت و جاودانگی

در روز ششم مهرماه ۱۴۰۳، در حالی که حزب‌الله لبنان به حمایت از مقاومت غزه وارد صحنه نبرد شده بود، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی در حمله‌ای به ضاحیه جنوبی بیروت، سید حسن نصرالله را به شهادت رساند. رسانه های صهیونیست اذعان کردند که در این حمله بیش از ۸۰ تن بمب سنگرشکن برای ترور سید مقاومت استفاده شد. دولت و ارتش لبنان همچون همیشه در برابر این تجاوز آشکار منفعل عمل کردند، اما پیکر او در مراسمی باشکوه با حضور صدها هزار نفر و نمایندگانی از ۷۹ کشور جهان تشییع شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی خطاب به امت اسلامی، شهید نصرالله را «مجاهد کبیر و زعیم پیشتاز مقاومت» خواندند و تأکید کردند: «بدن پاک او در سرزمین جهاد فی سبیل‌الله به خاک سپرده می‌شود، ولی روح و راه او هر روز سرافرازتر از پیش جلوه خواهد کرد ان‌شاءالله، و راه را به رهروان نشان خواهد داد. دشمن بداند که مقاومت در برابر غصب و ظلم و استکبار، تمام‌شدنی نیست و تا رسیدن به سرمنزل مقصود ادامه خواهد یافت باذن‌الله».

امروز، در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، یاد و نام او نه تنها در لبنان، که در سراسر جهان اسلام زنده است. او نماد ایستادگی در برابر ظلم، زبان گویای مقاومت و پرچمدار عزت ملتی بود که با خون خود، معادلات منطقه را تغییر داد. شهادتش پایان راه نیست؛ بلکه آغاز فصل تازه‌ای از مقاومت است که امت اسلامی در پرتو راه و اندیشه‌اش ادامه خواهد داد.