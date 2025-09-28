گردهمایی فیلمسازان ۱۱ کشور در قشم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، رویداد فرهنگی و هنری «آوای صلح» با مشارکت سازمان منطقه آزاد قشم و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور و به همت معاونت فرهنگی و هنری خانه سرباز صلح ایران برگزار میشود.
این جشنواره با دبیری لاله اسکندری در بخشهای فیلم کوتاه، فیلم بلند داستانی، مستند و انیمیشن، آبان پیش رو میزبان آثار ملی و بینالمللی خواهد بود.
تاکنون بیش از ۵۰۰ اثر از ایران و ۱۱ کشور جهان از جمله آمریکا، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، روسیه، چین و استرالیا به دبیرخانه ارسال شده که آثار بخش فیلم کوتاه داستانی بیشترین سهم را در فیلمهای ارسالی به خود اختصاص داده است. به منظور فراهمکردن امکان حضور گستردهتر فیلمسازان، سایت جشنواره از فردا به مدت ۱۰ روز برای ثبتنام و ارسال آثار بازگشایی میشود.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی رسمی جشنواره به نشانی www.peaceevent.ir نسبت به ثبت اطلاعات و ارسال نسخه اولیه اثر خود اقدام کنند.
