به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات و اطلاع رسانی جشنواره، ۱۷۲ اثر در بخش های گوناگون شامل ۱۳۹ فیلم کوتاه داستانی، ۳ فیلم نیمه بلند داستانی، ۱۵ تله فیلم و ۱۵ پویانمایی کوتاه توسط صاحبان آثار به دبیرخانه نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران ارسال شد.

دبیرخانه نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران از مشارکت و همراهی بنیاد سینمایی فارابی، انجمن سینمای جوانان ایران، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مدرسه سینمای ماه، باشگاه فیلم سوره و سازمان هنری رسانه ای اوج که علاوه بر فیلمسازان و تهیه کنندگان مستقل از سراسر کشور، نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره اقدام کرده اند، قدردانی کرد.

نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمسازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهر امسال با دبیری ساسان قجر در زنجان برگزار می شود.

موسسه فرهنگی هنری طریقت نور اشراق، موسسه بهاران با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری زنجان، انجمن سینمای جوانان دفتر زنجان و بانک صادرات استان زنجان در برگزاری این رویداد فرهنگی مشارکت و همکاری دارند.