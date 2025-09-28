  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

خیرین، تکیه‌گاه دختران معلول ذهنی در مرکز فردوس شهرکرد

شهرکرد-سال‌هاست که در شهرکرد، مرکزی خیریه با دستان پرمهر خیرین، خانه و پناهگاهی امن برای ده‌ها دختر معلول ذهنی ساخته و امید و آرامش را به زندگی آنان هدیه کرده است.

خسرو عبداللهی، مدیر مرکز نگهداری معلولین ذهنی دختران فردوس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فعالیت این مرکز از سال ۱۳۷۴ گفت: «این مرکز به‌صورت غیردولتی و تحت پوشش بهزیستی اداره می‌شود و تمام هزینه‌های آن توسط خیرین و بخش خصوصی تأمین می‌گردد.»

وی افزود: بیشتر دختران معلول این مرکز، بی‌سرپرست یا دارای خانواده‌های ناتوان در نگهداری هستند. خدمات ما شامل تغذیه، پوشاک، بهداشت، مراقبت‌های درمانی، توان‌بخشی، آموزش، رفاهی و حمایت‌های معنوی است.

به گفته عبداللهی، در این مجموعه هم‌اکنون ۲۷ پرسنل شبانه‌روزی و ۱۰ نفر ساعتی مشغول خدمت‌رسانی هستند. همچنین برای هر پنج نفر معلول دارای شرایط خاص، یک «مادریار» و برای گروه‌هایی با توان ذهنی بهتر، به ازای هر ۱۰ نفر یک «مادریار» در نظر گرفته شده است.

مدیر مرکز نگهداری فردوس تأکید کرد: مراقبت‌ها و خدمات ارائه‌شده مطابق با استانداردهای سازمان بهزیستی است و هدف ما ارتقای کیفیت زندگی این دختران و ایجاد آرامش و امنیت برای آن‌هاست.

این مرکز که تنها موسسه خیریه نگهداری از معلولین ذهنی دختران در استان است، با شماره حساب ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۹۹۴۵۹ بانک صادرات آماده دریافت کمک‌های خیرین و نیکوکاران می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا ارائه کمک‌های نقدی و غیرنقدی با شماره ۰۳۸۳۳۳۷۷۰۰۴ تماس حاصل کنند

