خسرو عبداللهی، مدیر مرکز نگهداری معلولین ذهنی دختران فردوس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فعالیت این مرکز از سال ۱۳۷۴ گفت: «این مرکز بهصورت غیردولتی و تحت پوشش بهزیستی اداره میشود و تمام هزینههای آن توسط خیرین و بخش خصوصی تأمین میگردد.»
وی افزود: بیشتر دختران معلول این مرکز، بیسرپرست یا دارای خانوادههای ناتوان در نگهداری هستند. خدمات ما شامل تغذیه، پوشاک، بهداشت، مراقبتهای درمانی، توانبخشی، آموزش، رفاهی و حمایتهای معنوی است.
به گفته عبداللهی، در این مجموعه هماکنون ۲۷ پرسنل شبانهروزی و ۱۰ نفر ساعتی مشغول خدمترسانی هستند. همچنین برای هر پنج نفر معلول دارای شرایط خاص، یک «مادریار» و برای گروههایی با توان ذهنی بهتر، به ازای هر ۱۰ نفر یک «مادریار» در نظر گرفته شده است.
مدیر مرکز نگهداری فردوس تأکید کرد: مراقبتها و خدمات ارائهشده مطابق با استانداردهای سازمان بهزیستی است و هدف ما ارتقای کیفیت زندگی این دختران و ایجاد آرامش و امنیت برای آنهاست.
این مرکز که تنها موسسه خیریه نگهداری از معلولین ذهنی دختران در استان است، با شماره حساب ۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۰۹۹۴۵۹ بانک صادرات آماده دریافت کمکهای خیرین و نیکوکاران میباشد. علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا ارائه کمکهای نقدی و غیرنقدی با شماره ۰۳۸۳۳۳۷۷۰۰۴ تماس حاصل کنند
