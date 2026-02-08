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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۳۰

کلاس‌های نیمسال دوم دانشگاه تهران «حضوری» شد

کلاس‌های نیمسال دوم دانشگاه تهران «حضوری» شد

معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای از برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری در نیمسال دوم تحصیلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت آموزشی دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بازه ثبت نام و انتخاب واحد الکترونیکی نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از ۲۵ الی ۲۹ بهمن است. همچنین بر اساس این اطلاعیه برگزاری کلاس‌ها از شنبه دوم اسفند ۱۴۰۴ در تمام مقاطع تحصیلی به صورت حضوری خواهد بود.

در این اطلاعیه عنوان شده است که برنامه اسکان در خوابگاه‌ها، امور رفاهی و تغذیه از سوی ریاست محترم سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، پیش از این شائبه‌هایی در مورد مجازی بودن ترم دوم تحصیلی دانشگاه‌ها مطرح شده بود که در این راستا معاونت آموزشی وزارت علوم در شیوه‌نامه‌ای به دانشگاه‌ها این اختیار را داد که در صورت فراهم آوردن زیرساخت‌ها در حداکثر ۲۵ درصد از زمان دروس مقطع کارشناسی می‌توانند به صورت مجازی برگزار شوند.

کد مطلب 6742525

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