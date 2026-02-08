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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

محرومیت و جریمه مالی برای مدافع فولاد خوزستان

محرومیت و جریمه مالی برای مدافع فولاد خوزستان

با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، مدافع تیم فولاد خوزستان یک جلسه از همراهی تیم خود محروم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای تخلف علی نعمتی بازیکن فولاد خوزستان مقابل تیم خیبر به شرح زیر است:

«با بررسی تخلف آقای علی نعمتی، بازیکن تیم فولاد خوزستان، که در پایان مسابقه دچار بدرفتاری نسبت به مقام رسمی شده بود، تصمیم گرفت یک جلسه محرومیت از همراهی تیم خود برای این بازیکن اعمال کند.

بر اساس این تصمیم که با لحاظ ماده ۵۵ و ماده ۹۴ مقررات فدراسیون اتخاذ شده، علاوه بر محرومیت، ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی نیز برای این بازیکن تعیین شد.

این جریمه به عنوان جریمه قابل تجدیدنظر محسوب می‌شود و نکات مربوط به هشدارها، تخفیف یا تشدید نیز در پرونده لحاظ شده است.»

کد مطلب 6742505

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