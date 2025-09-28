سردار رضایی: رودخانه اروند مرز دوستی ایران و عراق است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی صبح امروز یکشنبه در حاشیه بازدید از منطقه اروندکنار استان خوزستان اظهار کرد: امروز شاهد آرامش مثال‌زدنی در رودخانه اروند هستیم؛ هم در سمت ایران و هم در سمت عراق. این امنیت نتیجه سطح بالای تعاملات و همکاری‌های مرزبانی دو کشور است.

وی افزود: در گشت‌های همزمان گارد ساحلی عراق و دریابانی جمهوری اسلامی ایران مشخص شد اروندکنار به یکی از امن‌ترین و آرام‌ترین مناطق قابل کشتیرانی تبدیل شده است؛ منطقه‌ای که علاوه بر صنعت ماهیگیری، برای تردد تجار و لنج‌ها نیز شرایط مطلوبی دارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به گذشته‌ای که مشکلات متعددی برای صیادان و تجار وجود داشت، تصریح کرد:

امروز با هماهنگی و همسویی مرزبانی و گارد ساحلی عراق شاهد رفع این مشکلات هستیم. هم آرامش برای صید فراهم شده و هم تجارت دریایی بدون دغدغه ادامه دارد.

سردار رضایی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مشترک مرزبانی، دریابانی و گارد ساحلی عراق گفت: می‌توان گفت اروندکنار، رودخانه دوستی و امنیت میان دو ملت ایران و عراق است؛ رودخانه‌ای که در سطح جهانی مثال‌زدنی است.