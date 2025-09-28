روایتی از هلدینگ؛ سه دهه اعتبار و تحولی درخشان در صنعت ایران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در میان هزاران شرکت صنعتی که طی سالهای اخیر در ایران پا گرفتهاند، برخی فراتر از نقش تجاری خود ظاهر شده و به بخشی از ستونهای توسعه ملی بدل شدهاند. گروه صنعتی مکرر یکی از همین نامهاست؛ برندی که نهتنها با محصولاتش، بلکه با ساختار منسجم و نگاه آیندهنگر، سهمی چشمگیر در آینده صنعت ایران دارد.
از یک شرکت کوچک تا اکوسیستمی بزرگ
ماجرا از سال ۱۳۷۳ آغاز شد؛ زمانی که «شرکت مواد مهندسی مکرر» نخستین گام خود را در تولید رزینهای اپوکسی و پوششهای صنعتی برداشت. کمتر از یک دهه بعد، این شرکت از مرز یک تولیدکننده محدود فراتر رفت و به بازیگری کلیدی در زنجیره تأمین بیش از ٣٠٠ نوع مواد شیمیایی در کشور بدل شد. امروز، مکرر با برخورداری از شرکت های زیرمجموعه در حوزههایی چون رزینهای تخصصی، اپوکسی، پلییورتان، آلکید، آکریلیک، محصولات هیدروکربنی و محصولات و فناوریهای ژئوسینتتیک، دیگر تنها یک شرکت تولیدی نیست؛ بلکه به یک هلدینگ چندوجهی و یکپارچه تبدیل شده که نیازهای راهبردی صنایع ایران را تأمین میکند.
بازآفرینی؛ از ظاهر تا باطن
تحول مکرر تنها به توسعه محصولات محدود نشد. در سالهای اخیر، این مجموعه تصمیم گرفت خود را دوباره تعریف کند. بازطراحی هویت بصری—از لوگو و رنگ سازمانی گرفته تا پیام برند—گامی بود برای همسویی باارزشهای کلیدی «اعتبار»، «پایداری» و «نوآوری». همزمان، بازسازی ساختار مدیریتی و سازمانی آغاز شد؛ مدلی که استقلال عملیاتی شرکتهای زیرمجموعه را حفظ میکند، اما با سیاستگذاری متمرکز، انسجام و چابکی بیشتری به کل مجموعه میبخشد. چنین ترکیبی در صنعت ایران کمسابقه است.
صندوقCVC، سرمایهگذاری برای آینده
یکی از نقاط عطف این بازآفرینی، راهاندازی صندوق سرمایهگذاریCVC بود؛ بازویی مالی و مدیریتی که مأموریت دارد از پروژههای دانشبنیان، فناورانه و صادرات محور حمایت کند. این صندوق با معیارهای دقیق فنی، مالی و زیستمحیطی طراحی شده و بستری برای سرمایهگذاری داخلی بر روی طرح های دانش محور است.CVC بیش از یک ابزار مالی، نشانه بلوغ مکرر و ورود آن به مرحلهای تازه از صنعت است؛ مرحلهای که تولید صرف جای خود را به سرمایهگذاری آیندهنگرانه میدهد.
حضور در پروژههای ملی و منطقهای
نقش مکرر در پروژههای ملی بهخوبی نشان میدهد که این تحولات صرفاً روی کاغذ نمانده است. از تأمین پوششهای محافظتی برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی گرفته تا مشارکت در راه اندازی خطوط انتقال آب و گاز و همچنین طرح های پالایشگاهی و هیدروکربنی، رد پای این هلدینگ در زیرساختهای حیاتی کشور بهوضوح دیده میشود. تولید GCL و ورود به حوزه ژئوسینتتیک نیز مکرر را به نخستین و تنها تولیدکننده این محصول در ایران و دومین تولیدکننده در خاورمیانه تبدیل کرده است. راهاندازی نخستین واحد فرآوری ضایعات صنایع نفت و پتروشیمی، نمونهای دیگر از تعهد این مجموعه به مدیریت پایدار منابع است.
آیندهای که با تعهد ساخته میشود
مکرر اکنون در آستانه چهارمین دهه فعالیت خود قراردارد. برای بسیاری از شرکتها، این نقطه شاید نشانهای از ثبات یا حتی رکود باشد، اما برای مکرر، آغاز فصلی تازه است. بازطراحی ساختار، تأسیس صندوق سرمایهگذاری و حضور پررنگ در پروژههای ملی، همگی گواه آن است که این مجموعه مسیر تحولی درخشانی را برگزیده است.
در جهانی که رقابت صنعتی روزبهروز فشردهتر میشود، مکرر با ترکیب تجربه، نوآوری و سرمایهگذاری هدفمند، در حال ترسیم افقی تازه برای خود و برای صنعت ایران است؛ افقی که بر پایه سه اصل «اعتبار»، «نوآوری» و «پایداری» استوار خواهد بود.
