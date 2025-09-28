نمایش حرکات فرم اقوام ایرانی با عنوان «نای جان» در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران، کنسرتنمایش «نای جان» با اجرای حرکات فولکلور اقوام ایرانی و همراهی گروه «دفنوازان هوران»، شامگاه جمعه ۱۱ مهر، در سالن خلیج فارس برگزار میشود.
شهره خاتون و رها تقینیا کارگردان، رامتین کاکاوندی نویسنده، حمید گوهرنیا طراح حرکات گیلانی، سعید چراغی و علی بیرانوند (لری)، امیر آقایی (بندری)، کیان نودهی (خراسانی)، وریا بوجار (کردی)، حسین سرخوش (آذری)، رها تقینیا (بازیگر و حرکات سماع)، علیاصغر وظیفهخواه، محسن مهرجویی، سعید چراغی، حمید گوهرنیا خوانندگان و بهروز قهاری سرپرست گروه دفنوازان هوران، از عوامل اجرایی این برنامه هستند.
کنسرتنمایش «نای جان»، جمعه یازدهم مهر، از ساعت ۲۱ در فرهنگسرای نیاوران اجرا میشود و بلیت آن در سایت ایرانکنسرت در دسترس علاقهمندان است.
نظر شما