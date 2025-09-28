به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ (الکامپ ۱۴۰۴) که با حضور بیش از ۵۰۰ شرکت داخلی و حدود ۷۰ شرکت خارجی، پس از یک وقفه طولانی صد روزه و گذر از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ۳ مهر ماه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز شده بود، عصر امروز ۶ مهر ماه با تقدیر از ۵ تیم برتر در حوزه فناوری اطلاعات به کار خود پایان داد.
این نمایشگاه با شعار «سرمایهگذاری هوشمند، توسعه پایدار» برگزار شد و بار دیگر میزبان رقابتهای الکامپیچ بود؛ رویدادی ملی که با استقبال گسترده استارتاپها و تیمهای نوآور از سراسر کشور روبرو شده بود.
همچنین سالنهای اختصاصی در حوزه امنیت سایبری و هوش مصنوعی به همراه بخش تیم دانش آموزی در تینو استار و بخش توان تک از جمله بخشهای الکامپ ۱۴۰۴ بود.
حضور کمنظیر و سهبرابری شرکتهای خارجی در الکامپ
رضا حیدری، دبیر اجرایی این دوره از نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ با ابراز رضایت از برگزاری این رویداد، گفت: در شرایطی که فشار تحریمها افزایش یافته و مکانیزم ماشه فعال شده، شاهد حضور کمنظیر و سهبرابری شرکتهای خارجی نسبت به دورههای گذشته بودیم. بیش از ۱۰۰ شرکت خارجی بهصورت مستقیم در این نمایشگاه حضور داشتند.
وی افزود: در مجموع، بیش از ۵۰۰ شرکت داخلی و خارجی در فضایی بالغ بر ۵۰ هزار متر مربع در این دوره شرکت کرده و آخرین دستاوردها و نوآوریهای خود را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به نمایش گذاشتند.
حیدری تصریح کرد: از مهمترین بخشهای این رویداد، برگزاری رویدادهای جانبی متنوع از جمله رقابت ۶۵ تیم برتر از استانهای مختلف کشور در حوزه فناوری اطلاعات بود. در پایان این رقابتها، پنج تیم برتر انتخاب و جوایز نقدی به ارزش مجموعاً ۵۰۰ میلیون تومان بین آنها اهدا شد.
وی ادامه داد: همچنین در طول برگزاری نمایشگاه، بیش از ۲۵۰ نشست تخصصی و سخنرانی علمی در زمینههای مختلف فناوری برگزار شد که با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شد.
دبیر اجرایی نمایشگاه الکامپ همچنین گفت: حضور پررنگ دانشآموزان و جوانان نوآور در قالب «سازههای دانشآموزی» نیز از دیگر ویژگیهای برجسته نمایشگاه امسال بود؛ جوانانی که با ارائه ایدهها و پروژههای خود، نقش مهمی در آینده فناوری کشور ایفا خواهند کرد.
حیدری افزود: یکی از بخشهای جذاب نمایشگاه امسال، سالن تخصصی هوش مصنوعی (سالن ۴۰) بود که در آن شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای بزرگ فعال در این حوزه به معرفی دستاوردهای خود پرداختند.
همچنین حضور پلتفرمهای نوآورانه در زمینه فروش طلا، بهویژه پلتفرمهایی که با فناوریهای نوین به جذب مخاطبان پرداختهاند، از دیگر نقاط قوت نمایشگاه امسال محسوب میشود.
