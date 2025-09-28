واریز سود یک میلیون تومانی سهام عدالت تا پایان هفته

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی‌اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: واریز مرحله دوم مبالغ تجمیع شده سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به همراه منافع حاصل سود سهام عدالت سنوات اخیر به حساب دارندگان این سهام در پایان این هفته آغاز خواهد شد.

جعفری با بیان اینکه این فرآیند در روز جمعه تکمیل خواهد شد، افزود: این سود به حساب دارندگان سهام عدالتی که مشخصات آن‌ها در سجام تکمیل شده است، واریز خواهد شد.

وی گفت: از مجموع ۵۰ همتی که در این مرحله بین دارندگان سهام عدالت تقسیم خواهد شد، ۴۴ همت مربوط به سود سهام عدالت عملکرد سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر و ۶ همت نیز مربوط به عواید حاصل از سود سهام عدالت است.

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بخش اول سود سهام عدالت سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اسفند ۱۴۰۳ به حساب دارندگان سهام عدالت واریز شده بود.

جعفری با اشاره به این‌که هنوز حدود ۷ همت از سود سال مالی ۱۴۰۲ شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت وصول نشده، اعلام کرد: وجوه باقی مانده، همراه با پرداخت قسط اول سود عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ شرکت‌های سرمایه‌پذیر، در مرحله بعد پرداخت خواهد شد.

ارزیابی خبرنگار مهر نشان می‌دهد با توجه به آمار ۵۰ میلیون نفری دارندگان سهام عدالت و مجموع واریزی ۵۰ هزار میلیارد تومانی، احتمالاً رقم دریافتی برای هر یک از سهامداران عدالت مبلغی در حدود یک میلیون تومان باشد و برای اطلاع دقیق از آن باید منتظر اطلاع‌رسانی بعدی بود.

