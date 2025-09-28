  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

خبر خوب برای جاماندگان دریافت سود سهام عدالت

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار اعلام کرد: جاماندگان دریافت سود سهام عدالت با ثبت نام در سامانه سجام تا ظهر روز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ در فهرست دریافت سود قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اطلاعیه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، افرادی که تاکنون سود سهام عدالت خود را دریافت نکرده‌اند می‌توانند تا ظهر روز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ با ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان « Sejam.ir» یا اصلاح شماره شبای معتبر خود در این سایت در فرآیند دریافت سود قرار بگیرند.

مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود

گفتنی است: «شماره شبای نامعتبر، مسدود، راکد، مشترک (دو امضا)، ارزی و بلندمدت» از جمله مهم‌ترین دلایل واریز نشدن سود سهام عدالت است که باعث شده تا برخی سهامداران سود خود را دریافت کنند.

کجا مراجعه کنیم؟

تمام سهامداران سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به سامانه سجام «ویرایش شماره شبا» از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.

علی فروزان فر

