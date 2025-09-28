به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام آزمون (EPT) و اشتمال مهر ماه ۱۴۰۴ از امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ آغاز و تا ساعت ۲۴:۰۰ مورخ یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

به گفته دانشگاه آزاد اسلامی، این آزمون روز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ هم زمان در شهرهای تهران, تبریز, مشهد, اهواز, اصفهان, شیراز, کرمانشاه, رشت, کرمان, کرج، یزد و ساری جمعاً ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

کلیه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://ept.english.iau.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.