  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۴

آغاز ثبت‌نام آزمون‌های EPT و اشتمال مهرماه ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی

آغاز ثبت‌نام آزمون‌های EPT و اشتمال مهرماه ۱۴۰۴ دانشگاه آزاد اسلامی

فرایند ثبت‌نام آزمون‌های EPT و اشتمال دانشگاه آزاد اسلامی برای مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام آزمون (EPT) و اشتمال مهر ماه ۱۴۰۴ از امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ آغاز و تا ساعت ۲۴:۰۰ مورخ یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

به گفته دانشگاه آزاد اسلامی، این آزمون روز جمعه ۲۵ مهر ۱۴۰۴ هم زمان در شهرهای تهران, تبریز, مشهد, اهواز, اصفهان, شیراز, کرمانشاه, رشت, کرمان, کرج، یزد و ساری جمعاً ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

کلیه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://ept.english.iau.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

کد خبر 6604844
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها