به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون (EPT) شهریور ماه ۱۴۰۴ از ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز و تا ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

این آزمون روز جمعه مورخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ هم زمان در شهرهای تهران , تبریز , مشهد , اهواز , اصفهان , شیراز , کرمانشاه , رشت , کرمان , کرج، یزد و ساری جمعا ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

کلیه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://english.iau.ac.ir/ept نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.