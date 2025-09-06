  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۸

ثبت‌نام آزمون EPT دانشگاه آزاد تا ۱۹ شهریور ادامه دارد

ثبت‌نام آزمون EPT شهریورماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۹ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت نام آزمون (EPT) شهریور ماه ۱۴۰۴ از ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز و تا ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

این آزمون روز جمعه مورخ ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ هم زمان در شهرهای تهران , تبریز , مشهد , اهواز , اصفهان , شیراز , کرمانشاه , رشت , کرمان , کرج، یزد و ساری جمعا ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

کلیه دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://english.iau.ac.ir/ept نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

