سردار شکارچی: خط تولید موشکی ایران هرگز متوقف نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از ۲۲۰ تابلو شهدای «کوچههای آسمانی» ظهر یکشنبه با حضور شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر، مدیران شهری و جمعی از پیشکسوتان نیروهای مسلح و سپاه در سالن همایشهای بینالمللی شهرداری قم برگزار شد.
سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، در این مراسم با اشاره به خصومتهای مستمر قدرتهای استکباری علیه انقلاب اسلامی اظهار کرد: دشمنان با دسیسهها و ترفندهای گوناگون نهایتاً در مهرماه ۱۳۵۹ رژیم بعث عراق را تحریک و تسلیح کردند تا ظرف یک هفته نظام نوپای جمهوری اسلامی را ساقط کنند، اما با گذشت هشت سال دفاع مقدس، این نقشهها به شکست انجامید و کشور نه تنها تضعیف نشد بلکه به خوداتکایی در حوزههای نظامی دست یافت.
وی در بخشی از سخنان خود با یادآوری شرایط دشوار ابتدای جنگ تحمیلی گفت: رزمندگان در آن روزها با کمبود شدید تجهیزات و اقلام اولیه مواجه بودند، گاهی برای جابهجایی موشکها از گونی برنج استفاده میکردند و حتی برخی ناچار بودند پابرهنه بجنگند. با وجود این سختیها، ایثار، استقامت و ایمان مردم بود که جبههها را سرپا نگه داشت و محاسبات مادی دشمن را برهم زد.
شکارچی افزود: دشمنان گمان میکردند تداوم جنگ بیش از یک هفته موجب خستگی و دلزدگی مردم خواهد شد، اما حضور پرشور ملت در صحنه و حمایت بیوقفه از انقلاب و نظام، تمام برآوردهای آنان را باطل کرد و روند ناکامیهایشان ادامه یافت.
وی با اشاره به نقش شهید حسن تهرانیمقدم در توسعه توان موشکی کشور خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار در سال ۱۳۶۲ و در جریان عملیات خیبر به جزیره مجنون اعزام شد تا آزمایشهای تحقیقاتی موشکی را انجام دهد، هرچند در آن زمان برخی کار او را کماهمیت میدانستند، اما با توکل و پافشاری و ذکر مداوم «یا فاطمه زهرا (س)» مسیر توسعه توان موشکی کشور را پیریزی کرد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقهای و جنگهای کوتاهمدت گفت: سرعت عمل فرماندهان و واکنش سریع به تحرکات دشمن در جنگ ۱۲ روزه و عملیاتهای تهاجمی از غروب ۲۳ خرداد نمونهای بیسابقه در تاریخ نظامی منطقه بود و حتی برخی از این تحولات نزدیک به معجزه ارزیابی میشود.
وی افزود: از روز دوم جنگ، بهویژه در روزهای سوم و چهارم، پایگاههای حساس دشمن زیر موشکباران ایران قرار گرفت و ساختار دفاعی آنان قادر به مقابله نبود و هزینه رهگیری موشکهای ایرانی برای دشمن نیز بسیار بالا بود، بهطوریکه رهگیری هر موشک بین یک تا ۱۲ میلیون دلار برآورد میشد.
دشمن امروز بیش از هر چیز بر جنگ نرم و ترکیبی متمرکز شده است
شکارچی با بیان اینکه دشمن امروز بیش از هر چیز بر جنگ نرم و ترکیبی متمرکز شده است، تصریح کرد: محاصره اقتصادی، فشار معیشتی، نفوذ فرهنگی، تغییر باورهای نسل جوان و ایجاد دوقطبی میان مسئولان کشور بخشی از توطئههای دشمن است. هوشیاری در برابر این تهدیدات و تقویت انسجام ملی، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی آموزش و پرورش را مهمترین سنگر در مقابله با جنگ نرم دانست و گفت: اگر مدرسه و دانشگاه بتوانند نسلی مؤمن، آگاه و مقاوم تربیت کنند، هیچ تهدید بیرونی کارساز نخواهد بود. دشمن بهدنبال تغییر سبک زندگی، بیهویتسازی نسل آینده و ایجاد شکاف اعتقادی است و اگر در این عرصه کوتاهی کنیم، بازپسگیری آن بسیار دشوارتر از میدان نظامی خواهد بود.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه در حوزه نظامی به برکت خون شهدا نگرانی وجود ندارد، تصریح کرد: خط تولید هیچ سلاح پیشرفتهای در طول جنگ متوقف نشد و همچنان نیز ادامه دارد. نگرانی اصلی ما باید از ناحیه نفوذ در باورها و اعتقادات مردم باشد.
شکارچی ادامه داد: امروز نباید از جنگ سخت و تسلیحات پیشرفته دشمن همچون F35 و B2 هراسی داشت، بلکه آنچه خطرناک است غفلت از اعتقادات مردم، ایجاد شکاف در جامعه و روی کار آمدن مسئولانی است که چشم امید به آمریکا داشته باشند.
وی تأکید کرد: اگر ملت ایران متحد باشد و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی را مو به مو اجرا کند، دشمن به اهداف خود نمیرسد و در این مسیر باید بیش از هر چیز نگران تربیت نسل جوان باشیم.
انرژی هستهای امروز نیاز کشور است
این فرمانده دفاع مقدس با اشاره به تلاش دشمن برای جلوگیری از پیشرفتهای هستهای و موشکی ایران، افزود: انرژی هستهای امروز نیاز کشور است و حاصل خون هزاران شهید به شمار میرود، بنابراین به هیچ عنوان از آن عقبنشینی نخواهیم کرد، همچنین در حوزه موشکی نیز به سمت سلاحهای پیشرفتهتر حرکت خواهیم کرد و به هیچ قدرتی اجازه دخالت در این مسیر را نخواهیم داد.
شکارچی یادآور شد: تجربه کشورهایی چون لیبی نشان داد که خلع سلاح و عقبنشینی در برابر قدرتهای زورگو نتیجهای جز ویرانی ندارد. جمهوری اسلامی راه خود را در مسیر مقاومت و اتکا به خداوند متعال ادامه خواهد داد و این همان مسیری است که تاکنون ملت ایران را به پیروزی رسانده است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه آمریکا ناگزیر به فروپاشی و ترک منطقه غرب آسیاست، گفت: این راهبردی است که بسیاری از کشورهای منطقه به آن باور دارند، هرچند برخی جرات بیان آن را ندارند؛ اما جمهوری اسلامی صریح و مقتدرانه آن را اعلام کرده و در این مسیر استوار خواهد ماند.
