نقشه ایران با اثر انگشت؛ طراحی پوستری که به هویت ایرانی اشاره دارد

نجمه فامیلدشتی هنرمند طراح و گرافیست که با یک اثر در نمایشگاه پوستر «به نام ایران» حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثرش توضیح داد: اول از همه باید بگویم که این اتفاق برای من خیلی فرخنده بود. به نظر من، برگزاری این نمایشگاه با زحمات دوستان و کیوریتوری امیر عبدالحسینی که شرایط را فراهم کردند، چند دلیل مهم برایم داشت؛ اول اینکه، بعد از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حال همه ما خراب بود. ما هنریها کمی حساستر هستیم و بیشتر اذیت میشویم. در همان شرایط، من واقعاً نیاز داشتم تا بتوانم حس و حال خودم را به شکلی بیان کنم. امیر عبدالحسینی با من تماس گرفت و پیشنهاد حضور در این نمایشگاه را داد و من هم استقبال کردم چون فرصتی بود که بتوانم به زبان خودم، با گرافیک و تخصصم، حرف دلم را بزنم و چیزی را که دوست دارم اتفاق بیفتد، نشان بدهم.
وی ادامه داد: امروز که به اینجا آمدم و پوستر نمایشگاه را دیدم و حضورم را در کنار استادان خودم در این نمایشگاه دیدم، دوباره حس افتخار به من دست داد. خیلی برایم جذاب و افتخارآمیز بود که در کنار کسانی حضور دارم که زمانی شاگردشان بودم. حالا اثر من انتخاب شده و من هم در کنار جمعی همچون قباد شیوا، فرزاد ادیبی و … حضور دارم و این موضوع برایم حس خیلی بهتری ایجاد کرد. برگزاری این نمایشگاه، اصولی و حرفهای انجام شده است و همین موضوع باعث میشود که احساس رضایت بیشتری داشته باشم. امیدوارم کسانی که اثرم را میبینند، همان احساسی را که من دوست داشتم منتقل کنم، تجربه کنند.
فامیلدشتی در توضیح بیشتر ایده اثر و نحوه شکل گیری آن بیان کرد: شعار پوستر من «ایران، هویت ایران» است؛ هویت ایران چیزی است که از حضور تکتک آدمهایی که در آن به عنوان یک ایرانی متولد شده و زندگی میکنند، شکل میگیرد. یک زمین و یک خاک بدون حضور مردمش هویت خاصی پیدا نمیکند و ما هستیم که به آن هویت میدهیم و این ایران در واقع متعلق به همه ماست. هر کدام از ما با اثر انگشتمان شناخته میشویم، از همین رو از عنصر «اثر انگشت» برای رساندن پیامم در این پوستر استفاده کردم.
وی درباره انتخاب رنگها توضیح داد: چون اثر انگشت یک آیکون است که در انتخابات هم زیاد استفاده میشود، نمیخواستم فضای پوستر به حس انتخاباتی نزدیک شود. به همین دلیل رنگ آبی را به کار نبردم و به جای آن از رنگهای قرمز و سبز استفاده کردم. قرمز نماد خونهایی است که برای ایران ریخته شده و سبز نماد رشد و زندگی. این ۲ رنگ همزمان ۲ رنگ اصلی پرچم ایران هستند. نتیجه، تصویری شد از نقشه ایران که با اثر انگشت ما ایرانیها ساخته شده است. در این پوستر، فقط از اثر انگشت خودم استفاده نکردم بلکه از افراد مختلفی خواستم تا به من کمک کنند و اثر انگشتشان را بدهند. به این ترتیب، حداقل چند نفر در شکلگیری تصویر نقش داشته باشند تا حس جمعی و قویتری ایجاد شود.
فامیلدشتی در پایان تصریح کرد: حضور در نمایشگاه «به نام ایران» فرصتی برای بازتاب روحیه، تعلق خاطر و نگاه ملیام به ایران بوده است. سعی کردم در اثرم، مفهومی را به تصویر بکشم که در عین سادگی، پیوندی عمیق بین هنر، مردم و هویت ملی برقرار کند.
نمایشگاه پوسترهای چند نسل از طراحان گرافیک ایران با عنوان «به نام ایران» با نمایش ۳۵ پوستر از ۳۵ هنرمند طراح گرافیک در گالری خانه فرهنگ و هنر گویا برقرار است. این نمایشگاه به سه استاد فقید گرافیک ایران؛ مرتضی ممیز، مصطفی اسداللهی و مسعود سپهر تقدیم شده است.
قباد شیوا، ابراهیم حقیقی، حسین خسروجردی، مصطفی گودرزی، مجید عباسی، فرزاد ادیبی، کوروش پارسانژاد، مسعود نجابتی، علی بوستان، کیانوش غریبپور، آرمان داوودی، مریم کهوند، اونیش امینالهی، سیدحسن موسیزاده، محسن دائینبی، بابک اربابی، محمد روحالامین، محمدرضا دوستمحمدی، احسان مهدوی، نجمه فامیلدشتی، میثم نامدار، شعیب ابوالحسنی، مریم پروانه، دانیال فرخ، صابر شیخرضایی، حامد مغروری، علیرضا حصارکی، محمد فراهانی، حمید قربانپور، محمد رازقی، عاطفه شید مؤدب، مژده عالیپور، لیلا نیرومند، مهران پندار و امیرحسین میرابی، هنرمندانی هستند که آثارشان برای حضور در این نمایشگاه خلق شده و به نمایش درآمده است.
